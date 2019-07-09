Голландия: Эредивизие 2019-2020
Виллем II
Позже
Стадион: Конинг Виллем II
Витесс
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =2 -7ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам
Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар
Витесс Последние 20 матчей: +5 =9 -6Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс
Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Витесс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Витесс 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие Виллем II 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Виллем II Эредивизие Витесс 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Витесс Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Премьер-лига Витесс 2:2 Виллем II Премьер-лига Виллем II 4:0 Витесс Премьер-лига Витесс 1:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|ВВВ-Венло
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|ПСВ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Твенте
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Витесс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Виллем II
22.5% (9)
Ничья
25% (10)
Витесс
52.5% (21)
1:2 Витесс
40% (16)
1:1 Ничья
20% (8)
2:1 Виллем II
12.5% (5)
1:0 Виллем II
10% (4)
0:2 Витесс
7.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...