Голландия: Эредивизие 2019-2020

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Виллем II
 
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Стадион:
Витесс

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +11 =2 -7
ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам
Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар
Витесс Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс
Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Витесс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Витесс 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Витесс Эредивизие Виллем II 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Виллем II Эредивизие
Витесс 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие Виллем II 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Виллем II Эредивизие Витесс 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Витесс Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Премьер-лига Витесс 2:2 Виллем II Премьер-лига Виллем II 4:0 Витесс Премьер-лига Витесс 1:0 Виллем II Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Херенвен 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Утрехт 1 1 0 0 4 - 2 3
4. ВВВ-Венло 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Виллем II 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Гронинген 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фейеноорд 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Спарта Роттердам 1 0 1 0 2 - 2 1
9. ПСВ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Аякс 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Витесс 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Эммен 1 0 0 1 0 - 1 0
14. АДО Ден Хааг 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Ваалвейк 1 0 0 1 1 - 3 0
16. ПЕК Зволле 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Хераклес 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Виллем II - Витесс

    До начала игры, которая состоится 10.08.2019, осталось 2 дня 21 час 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Виллем II - Витесс
    Виллем II
    22.5% (9)
    Ничья
    25% (10)
    Витесс
    52.5% (21)
    1:2 Витесс
    40% (16)
    1:1 Ничья
    20% (8)
    2:1 Виллем II
    12.5% (5)
    1:0 Виллем II
    10% (4)
    0:2 Витесс
    7.5% (3)
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