Голландия: Эредивизие 2019-2020
ПСВ
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Филипс
АДО Ден Хааг
11
Лосано
Ирвин
25
Поллей
Робин
77
Хои
Элсон
17
Баккер
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Запасные игроки
-
51 Копманс ЛюкВратарь
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Хои ЭлсонПолузащитник
-
17 Баккер ДанниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Буссаку ЯхиаНападающий
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =3 -6Хёугесунн 0:1 ПСВ Твенте 1:1 ПСВ Базель 2:1 ПСВ Аякс 2:0 ПСВ
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +10 =6 -4АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг Схевенинген 0:2 АДО Ден Хааг SV Honselersdijk 1:8 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:1 Эксельсиор ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:3 Херенвен Де Графсхап 1:1 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
АДО Ден Хааг: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
АДО Ден Хааг 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие ПСВ 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Эредивизие АДО Ден Хааг 2:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие ПСВ 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 7:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:5 ПСВ Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Витесс
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|ВВВ-Венло
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Фейеноорд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|ПСВ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|АДО Ден Хааг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Ваалвейк
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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