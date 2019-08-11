Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ПСВ
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
АДО Ден Хааг
0' 12'
1
Зут
Йерун
22
Дюмфрис
Дензел
5
Баумгартль
Тимо
4
Фиргевер
Ник
32
Садилек
Михал
18
Росарио
Пабло
10
Бергвейн
Стевен
15
Гутьеррес
Эрик
7
Брума
Арминду
9
Мален
Дониэлл
11
Лосано
Ирвин
22
Цвинкелс
Роберт
25
Поллей
Робин
4
Бёгелсдейк
Том
5
Серж
Канон
8
Мейерс
Арон
77
Хои
Элсон
17
Баккер
Данни
19
Пинас
Шакилль
26
Гоппел
Теймен
9
Нецид
Томаш
30
Фалкенбург
Эрик
ПСВ
4-3-3
АДО Ден Хааг
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Хёугесунн 0:1 ПСВ Твенте 1:1 ПСВ Базель 2:1 ПСВ Аякс 2:0 ПСВ
ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники Ницца 3:2 ПСВ Сьон 0:0 ПСВ ПСВ 3:1 Хераклес АЗ Алкмаар 1:0 ПСВ Виллем II 0:3 ПСВ ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг ПСВ 2:1 Де Графсхап Витесс 3:3 ПСВ ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Аякс 3:1 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ПСВ 2:0 НАК Бреда Эксельсиор 0:2 ПСВ
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +10 =6 -4
АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг Схевенинген 0:2 АДО Ден Хааг SV Honselersdijk 1:8 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:1 Эксельсиор ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:3 Херенвен Де Графсхап 1:1 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
АДО Ден Хааг: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:7 ПСВ Эредивизие АДО Ден Хааг 3:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
АДО Ден Хааг 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие ПСВ 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Эредивизие АДО Ден Хааг 2:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие ПСВ 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 7:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:5 ПСВ Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Утрехт 2 2 0 0 7 - 3 6
3. Аякс 2 1 1 0 7 - 2 4
4. Херенвен 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Спарта Роттердам 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Твенте 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Витесс 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Виллем II 2 1 0 1 3 - 3 3
9. ВВВ-Венло 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Фейеноорд 2 0 2 0 3 - 3 2
12. ПСВ 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13. АДО Ден Хааг 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Фортуна Ситтард 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Хераклес 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Ваалвейк 2 0 0 2 1 - 5 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Эммен 2 0 0 2 0 - 6 0
  • Первый тайм
  • 11'
    Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 11'
    Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
  • 9'
    Шанс получает Мален Дониэлл из команды ПСВ, но удар головой идет мимо
  • 9'
    Садилек Михал из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 9'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 9'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 9'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 9'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    ПСВ начинает контратаку
  • 9'
    Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Хорошая попытка от Мален Дониэлл, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 8'
    Брума Арминду из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 8'
    Хорошо играет на выходе Зут Йерун - мяч в ее руках
  • 8'
    Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Нецид Томаш бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
  • 8'
    Плохо играет Баумгартль Тимо - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 7'
    Поллей Робин из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 85%, [team2]: 15%.
  • 4'
    Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
  • 2'
    Шанс получает Баумгартль Тимо из команды ПСВ, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    2'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 1'
    Мог бы быть гол! Мален Дониэлл имела отличный шанс забить, но Цвинкелс Роберт отбила мяч!
  • 1'
    Брума Арминду из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    АДО Ден Хааг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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