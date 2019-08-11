Швейцария: Суперлига 2019-2020
46
Noam
Baumann
16
Лаванши
Нума
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
25
Фортюн
Яссин
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Яо ЭложЗащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Леняни ЭрмирЗащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Фортюн ЯссинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Полузащитник
-
66 Адао ЖоакимПолузащитник
-
40 ИтаитингаНападающий
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +6 =11 -3Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан
Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано
Сьон Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сьон 3:1 Цюрих Серветт 0:0 Сьон Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель
Последние игры между собой
Лугано: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Сьон Кубок Лугано 1:2 Сьон Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Базель
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|Лугано
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|4.
|Люцерн
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 1
|5
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Сьон
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Тун
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Цюрих
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
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