Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Лугано
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Сьон
0' 6'
46
Noam
Baumann
16
Лаванши
Нума
5
Марич
Мият
4
Akos
Kecskes
30
Дапрела
Фабио
68
Родригес
Франсиско
III
14
Саббатини
Джонатан
20
Кустодио
Оливер
70
Араторе
Марко
11
Карлиньос
Жуниор
9
Холендер
Филип
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
36
Куасси
Ксавье
3
Андерссон
Маттиас
33
Леняни
Эрмир
6
Зок
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Робертс
Улдрикис
14
Гргич
Анто
7
Касами
Пайтим
25
Фортюн
Яссин
Лугано
4-4-2
Сьон
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +6 =11 -3
Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан
Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано
Сьон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сьон 3:1 Цюрих Серветт 0:0 Сьон Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель
Сьон 0:0 Эвертон Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Гренобль Сьон 0:0 ПСВ Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Сьон 0:1 Тун Грасcхоппер 0:3 Сьон Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз Цюрих 1:0 Сьон Сьон 0:3 Базель Лугано 1:1 Сьон Сьон 2:2 Люцерн Тун 1:2 Сьон Сьон 1:0 Цюрих

Последние игры между собой

Лугано: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига
Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Сьон Кубок Лугано 1:2 Сьон Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Базель 4 3 0 1 11 - 6 9
3. Лугано 0:0 4 1 2 1 4 - 2 5
4. Люцерн 0:0 4 1 2 1 2 - 1 5
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Сьон 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
7. Санкт-Галлен 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Тун 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
10. Цюрих 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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