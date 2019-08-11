Голландия: Эредивизие 2019-2020
Утрехт
0:1
Второй тайм: 46'
Стадион: Галгенваард Зрители: 18736
ПЕК Зволле
10' Желтая карточкаDean Huiberts
15' Желтая карточкаКлейбер Шон
0:1
16' ГолХамер Густаво
44' Желтая карточкаГустафссон Симон
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
21
Абасс
Исса
29
Венема
Ник
19
Деккер
Рик
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
-
16 Пас МартенВратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Абасс ИссаНападающий
-
29 Венема НикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Черны ВацлавПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Штридер РикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Деккер РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Sam KerstenЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
15'
16'
0:1
44'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна
Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Утрехт 3:2 Фейеноорд НАК Бреда 0:4 Утрехт Утрехт 0:0 Гронинген
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =5 -8ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле
Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Херенвен 1:1 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Кубок ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:2 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 0:0 Утрехт Лига Европы Утрехт 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Утрехт 5:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|3.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|5.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Витесс
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Утрехт
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|ВВВ-Венло
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|ПЕК Зволле
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Фейеноорд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|ПСВ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Ваалвейк
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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