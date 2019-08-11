Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Утрехт
0:1
Второй тайм: 46'

Стадион: Зрители: 18736
ПЕК Зволле
0'
10' Желтая карточка
Dean Huiberts
15' Желтая карточка
Клейбер Шон
0:1
16' Гол
Хамер Густаво
44' Желтая карточка
Густафссон Симон
46'
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
14
Янссен
Виллем
3
Хоогма
Джастин
5
Гувара
Леон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
6
Махер
Адам
II
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
21
Абасс
Исса
29
Венема
Ник
1
Xavier
Mous
6
Хамер
Густаво
23
Райнен
Этьенн
19
Деккер
Рик
5
Паал
Кеннет
30
Dean
Huiberts
14
Флемминг
Зиан
4
Накаяма
Юта
11
Бель-Хассани
Иллиас
10
Тай
Леннарт
17
Джонсон
Деннис
Утрехт
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

10'
 
Dean Huiberts
15'
Клейбер Шон
 
16'
0:1
Хамер Густаво
44'
Густафссон Симон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна
Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Утрехт 3:2 Фейеноорд НАК Бреда 0:4 Утрехт Утрехт 0:0 Гронинген
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле
Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Херенвен 1:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Утрехт 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие
Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Кубок ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:2 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 0:0 Утрехт Лига Европы Утрехт 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Утрехт 5:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Аякс 2 1 1 0 7 - 2 4
3. Херенвен 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Спарта Роттердам 2 1 1 0 6 - 3 4
5. Твенте 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Витесс 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Утрехт 0:1 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Виллем II 2 1 0 1 3 - 3 3
9. ВВВ-Венло 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
11. ПЕК Зволле 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Фейеноорд 2 0 2 0 3 - 3 2
13. ПСВ 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Фортуна Ситтард 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Хераклес 2 0 1 1 1 - 5 1
16. АДО Ден Хааг 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Ваалвейк 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 0 - 6 0
  • Второй тайм
  • 46'
    Утрехт контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 45'
    Джонсон Деннис не смог попасть в створ ударом издали
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Желтая карточка
    44'
    Густафссон Симон получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Флемминг Зиан
  • 44'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Абасс Исса
  • 43'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 42'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    42'
    Махер Адам II играет рукой
  • 42'
    Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Вратарь парирует удар, который нанес Клейбер Шон, и мяч снова в игре
  • 41'
    Густафссон Симон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 41'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Джонсон Деннис из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 39'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 38'
    Керк Гирано имела голевой момент, но парировала удар вратарь!
  • 38'
    Xavier Mous ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 38'
    Вратарь парирует удар, который нанес Густафссон Симон, и мяч снова в игре
  • 38'
    Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
  • 38'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 38'
    Джонсон Деннис из команды ПЕК Зволле делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 38'
    ПЕК Зволле начинает контратаку
  • 37'
    Махер Адам II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Абасс Исса из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 37'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 36'
    Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 35'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 34'
    Клейбер Шон имела голевой момент, но парировала удар вратарь!
  • 34'
    Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Венема Ник из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Хорошо играет на выходе Xavier Mous - мяч в ее руках
  • 34'
    Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 34'
    Керк Гирано из команды Утрехт нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • 34'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18736 болельщиков
  • 33'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 32'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 32'
    Керк Гирано из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 32'
    Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
  • 31'
    Венема Ник из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Гувара Леон
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 30'
    Dean Huiberts выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Махер Адам II из команды Утрехт подал угловой справа.
  • 30'
    Деккер Рик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Махер Адам II из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Махер Адам II из команды Утрехт пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 30'
    Вратарь парирует удар, который нанес Керк Гирано, и мяч снова в игре
  • 29'
    Махер Адам II из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 29'
    Утрехт начинает контратаку
  • 29'
    Джонсон Деннис из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 29'
    Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 29'
    Гувара Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Джонсон Деннис из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 27'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 26'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 24'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Абасс Исса из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
  • 23'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 22'
    Абасс Исса из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 22'
    Утрехт имеет хороший шанс забить.
  • 21'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 21'
    Густафссон Симон пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 20'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 20'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Xavier Mous выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Махер Адам II из команды Утрехт подал угловой слева.
  • 19'
    Хамер Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 16'
    Команда ПЕК Зволле забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л Хамер Густаво закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • Желтая карточка
    15'
    Клейбер Шон получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Флемминг Зиан
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 15'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 14'
    Что за промах! У Янссен Виллем была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!
  • 14'
    Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 13'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 12'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Вратарь парирует удар, который нанес Керк Гирано, и мяч снова в игре
  • 11'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Керк Гирано и Густафссон Симон из команды Утрехт.
  • 11'
    Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    10'
    Dean Huiberts получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    10'
    Безумный фол. Dean Huiberts грубо играет против соперника. Пострадал Густафссон Симон
  • Угловой
    10'
    Густафссон Симон из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 9'
    Махер Адам II из команды Утрехт пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 9'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 8'
    Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Керк Гирано нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает пас партнеру.
  • 8'
    Утрехт имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Махер Адам II из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает пас партнеру.
  • 6'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 5'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 4'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 3'
    Пространство открывается для Керк Гирано, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 3'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 2'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 1'
    Пространство открывается для Венема Ник, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 1'
    Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    1'
    Венема Ник наказан за толчок Хамер Густаво
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Утрехт начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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