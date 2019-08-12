Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Витория Сетубал
0:0
Конец матча

Стадион:
Тондела
0'
1' Желтая карточка
Семедо Жозе
25' Желтая карточка
Карлинос
27' Желтая карточка
Вилсон Бруно
49' Желтая карточка
Муфи Фахд
58' Желтая карточка
Фернандеш Вашку
73' Желтая карточка
Ману Луиш Мигель
82' Желтая карточка
Перейра Илдеберту
86' Вторая желтая карточка
Семедо Жозе
90'+5
90
Макаридзе
Георгий
5
Ману
Луиш
Мигель
4
Жорж
Артур
13
Фернандеш
Вашку
17
Manu
Silvio
III
76
Карлинос
10
Бесса
Эбер
29
Семедо
Жозе
47
Tiago
Castro
87
Зекинья
9
Khalid
Hachadi
1
Рамош
Клаудиу
18
Муфи
Фахд
3
Вилсон
Бруно
23
Таварес
Йоан
30
Феррейра
Филипе
14
Pepelu
III
15
Мурильо
Хон
6
Pedro
Augusto
8
Педру
Жоау
II
70
Jonathan
Toro
77
Алмейда
Ричард
Витория Сетубал
4-4-2
Тондела
4-1-4-1

Ход матча

1'
Семедо Жозе
 
25'
Карлинос
 
27'
 
Вилсон Бруно
49'
 
Муфи Фахд
58'
Фернандеш Вашку
 
63'
Перейра Илдеберту
Зекинья
 
64'
 
Жаките Жоау
Pedro Augusto
70'
Валенте Нуну II
Tiago Castro
 
73'
Ману Луиш Мигель
 
81'
 
Кастильо Роман
Jonathan Toro
82'
Перейра Илдеберту
 
86'
Семедо Жозе
 
89'
Bruno Pires
Карлинос
 

Предыдущие игры

Витория Сетубал Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Витория Сетубал 2:2 Бирмингем Витория Сетубал 4:0 Оливейра Ошпитал Витория Сетубал 1:3 Риу Аве
Шавиш 1:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Бенфика 4:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Маритиму Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 2:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Белененсеш Насьонал Мадейра 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л Авиш 2:1 Витория Сетубал
Тондела Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Пенафьел 1:0 Тондела Боавишта 0:0 Тондела Оливейренсе 0:0 Тондела Авиш 2:1 Тондела
Тондела 2:1 Анадия Тондела 5:2 Шавиш Спортинг Л 1:1 Тондела Тондела 1:3 Санта-Клара Маритиму 2:0 Тондела Тондела 1:0 Боавишта Брага 3:0 Тондела Тондела 3:2 Портимоненсе Бенфика 1:0 Тондела Тондела 1:1 Фейренсе Витория Сетубал 0:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:2 Тондела Тондела 0:3 Порту Морейренсе 2:0 Тондела Тондела 1:0 Витория Гимарайнш Риу Аве 2:2 Тондела

Последние игры между собой

Витория Сетубал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Тондела: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Витория Сетубал 0:0 Тондела Примейра-лига Витория Сетубал 1:2 Тондела Кубок лиги Тондела 1:2 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:0 Тондела Примейра-лига
Тондела 1:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:0 Тондела Кубок лиги Тондела 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:0 Тондела Примейра-лига Витория Сетубал 0:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:3 Витория Сетубал Примейра-лига
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Брага 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Фамаликан 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Жил Висенте 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Витория Сетубал 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тондела 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Спортинг Л 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Маритиму 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Портимоненсе 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Белененсеш 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Риу Аве 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Авиш 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Порту 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Морейренсе 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Санта-Клара 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Вилсон Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Карлинос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Семедо Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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