Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Витория Сетубал
0:0
Конец матча
Стадион: Ду Бонфим
Тондела
1' Желтая карточкаСемедо Жозе
25' Желтая карточкаКарлинос
27' Желтая карточкаВилсон Бруно
49' Желтая карточкаМуфи Фахд
58' Желтая карточкаФернандеш Вашку
73' Желтая карточкаМану Луиш Мигель
82' Желтая карточкаПерейра Илдеберту
86' Вторая желтая карточкаСемедо Жозе
76
Карлинос
10
Бесса
Эбер
29
Семедо
Жозе
47
Tiago
Castro
87
Зекинья
18
Муфи
Фахд
23
Таварес
Йоан
14
Pepelu
III
15
Мурильо
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 КарлиносПолузащитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
-
29 Семедо ЖозеПолузащитник
-
47 Tiago CastroПолузащитник
-
87 ЗекиньяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Bruno PiresЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Milton
-
Главный тренер: Sandro Mendes
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
-
14 Pepelu IIIПолузащитник
-
15 Мурильо ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Вигариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Diogo Silva
-
Главный тренер: Пепа
Ход матча
1'
25'
27'
49'
58'
73'
86'
89'
Предыдущие игры
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +6 =8 -6Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Витория Сетубал 2:2 Бирмингем Витория Сетубал 4:0 Оливейра Ошпитал Витория Сетубал 1:3 Риу Аве
Шавиш 1:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Бенфика 4:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Маритиму Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 2:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Белененсеш Насьонал Мадейра 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л Авиш 2:1 Витория Сетубал
Тондела Последние 20 матчей: +5 =6 -9Пенафьел 1:0 Тондела Боавишта 0:0 Тондела Оливейренсе 0:0 Тондела Авиш 2:1 Тондела
Тондела 2:1 Анадия Тондела 5:2 Шавиш Спортинг Л 1:1 Тондела Тондела 1:3 Санта-Клара Маритиму 2:0 Тондела Тондела 1:0 Боавишта Брага 3:0 Тондела Тондела 3:2 Портимоненсе Бенфика 1:0 Тондела Тондела 1:1 Фейренсе Витория Сетубал 0:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:2 Тондела Тондела 0:3 Порту Морейренсе 2:0 Тондела Тондела 1:0 Витория Гимарайнш Риу Аве 2:2 Тондела
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Тондела: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Фамаликан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Витория Сетубал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тондела
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Спортинг Л
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Маритиму
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Портимоненсе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Белененсеш
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Авиш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Порту
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Морейренсе
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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