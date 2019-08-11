Австрия: Бундеслига 2019-2020
Ваттенс
1:0
Перерыв
Стадион: Тиволи Ной
Санкт-Пёльтен
1:0
6' ПенальтиДедич Златко
34' Желтая карточкаРиски Роопе
34
Stefan
Hager
46
Lukas
Grgic
17
Felix
Adjei
22
Дедич
Златко
3
Luan
IX
23
Хаас
Мануэль
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Lukas GrgicПолузащитник
-
17 Felix AdjeiПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаас МануэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
6'
1:0
34'
Предыдущие игры
Ваттенс Последние 20 матчей: +12 =4 -4Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули
Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс Ваттенс 2:1 Капфенберг Блау-Вайс Линц 1:1 Ваттенс Ваттенс 5:1 Флоридсдорфер Аустрия Клагенфурт 1:1 Ваттенс Лафниц 1:1 Ваттенс
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =4 -11Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо
Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|ЛАСК
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Штурм
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ваттенс
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Хартберг
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|Рапид Вена
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Вольфсбергер
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Аустрия Вена
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Маттерсбург
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Адмира
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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