Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Ваттенс
1:0
Перерыв

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
6' Пенальти
Дедич Златко
34' Желтая карточка
Риски Роопе
25
Ferdinand
Oswald
34
Stefan
Hager
13
Agonay
Jimenez
Ione
4
Гугганиг
Давид
14
Julian
Peter
Goelles
3
Michael
Svoboda
46
Lukas
Grgic
17
Felix
Adjei
18
Вальх
Клеменс
22
Дедич
Златко
7
Benjamin
Pranter
1
Christoph
Riegler
22
Инголич
Сандро
3
Luan
IX
29
Дрешер
Даниэль
5
Майзль
Лука
23
Хаас
Мануэль
18
Раснер
Мартин
10
Луксбахер
Даниэль
39
Robert
Ljubicic
14
Балик
Гусейн
9
Риски
Роопе
Ваттенс
3-4-3
Санкт-Пёльтен
5-3-2

Ход матча

6'
Дедич Златко
1:0
34'
 
Риски Роопе

Предыдущие игры

Ваттенс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули
Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс Ваттенс 2:1 Капфенберг Блау-Вайс Линц 1:1 Ваттенс Ваттенс 5:1 Флоридсдорфер Аустрия Клагенфурт 1:1 Ваттенс Лафниц 1:1 Ваттенс
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо
Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 3 9
2. ЛАСК 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Штурм 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ваттенс 1:0 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Хартберг 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
6. Рапид Вена 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Вольфсбергер 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Альтах 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Аустрия Вена 2:0 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Маттерсбург 0:2 3 1 0 2 3 - 7 3
11. Санкт-Пёльтен 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Адмира 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Риски Роопе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Дедич Златко из команды Ваттенс забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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