Португалия: Примейра-лига 2019-2020
1:0
6' ГолНжие Юсуфа
14' Желтая карточкаДжигала Адам
26' Желтая карточкаGustavo Sauer
1:1
41' ГолМаседу Рубен
27
Нерис
23
Рафаэл
Коста
11
Нжие
Юсуфа
77
Милош
Мато
71
Welinton
II
27
Маседу
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рафаэл КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Эду МашадуЗащитник
-
3 Лукас IIЗащитник
-
91 HeriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Yaw Ackah
-
Главный тренер: Видигал Лито
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Милош МатоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Welinton IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маседу РубенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
55 Estrela I
-
-
-
-
9 Peu
-
Главный тренер: Augusto Inacio
Ход матча
6'
1:0
14'
26'
41'
1:1
43'
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +10 =2 -8Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца Веен Висбаден 3:0 Боавишта
Риу Аве 3:0 Боавишта Шавиш 0:2 Боавишта Бруске 3:0 Боавишта Боавишта 1:1 Бруске Новоризонтину 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Новоризонтину Боавишта 2:1 Бруске Гаучо 0:1 Боавишта Боавишта 2:1 Фоз до Игуасу Маритиму 0:1 Боавишта Боавишта 2:1 Гаучо Боавишта 4:2 Брага Бруске 2:1 Боавишта Витория Сетубал 0:3 Боавишта Боавишта 3:1 Морейренсе Тондела 1:0 Боавишта
Авиш Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лузитания Лороза 1:0 Авиш Авиш 2:3 Жил Висенте Авиш 2:1 Nacional_4 Фейренсе 1:0 Авиш
Авиш 0:0 Академика Авиш 2:0 Агеда Авиш 2:1 Тондела Фейренсе 2:1 Авиш Авиш 0:1 Морейренсе Порту 4:0 Авиш Авиш 3:0 Белененсеш Витория Гимарайнш 0:2 Авиш Авиш 1:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 0:0 Авиш Риу Аве 0:2 Авиш Авиш 0:1 Шавиш Санта-Клара 0:0 Авиш Авиш 2:0 Боавишта Портимоненсе 1:1 Авиш Авиш 0:3 Бенфика
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Авиш: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Фамаликан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Боавишта
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Портимоненсе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Белененсеш
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Витория Сетубал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тондела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Морейренсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Авиш
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Порту
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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