Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Боавишта
1:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Авиш
0'
1:0
6' Гол
Нжие Юсуфа
14' Желтая карточка
Джигала Адам
26' Желтая карточка
Gustavo Sauer
1:1
41' Гол
Маседу Рубен
43' Желтая карточка
 43'
1
Бракалли
Рафаэл
17
Карраса
Моура
22
Кошта
Рикарду
27
Нерис
Marlon
8
Gustavo
Sauer
23
Рафаэл
Коста
4
Обиора
Нванкво
9
Матеуш
Галиану
14
Буэно
Альберто
11
Нжие
Юсуфа
24
Бёнардо
Квентин
77
Милош
Мато
4
Джигала
Адам
Мехремич
Ади
25
Фигейреду
Афоншу
71
Welinton
II
29
Фалькао
Клаудио
7
Оливейра
Рубен
23
Mehrdad
Mohammadi
27
Маседу
Рубен
17
Miguel
Tavares
Боавишта
4-4-2
Авиш
4-4-2

Ход матча

6'
Нжие Юсуфа
(Матеуш Галиану)
1:0
14'
 
Джигала Адам
26'
Gustavo Sauer
 
41'
1:1
Маседу Рубен
(Welinton II)
43'
 

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца Веен Висбаден 3:0 Боавишта
Риу Аве 3:0 Боавишта Шавиш 0:2 Боавишта Бруске 3:0 Боавишта Боавишта 1:1 Бруске Новоризонтину 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Новоризонтину Боавишта 2:1 Бруске Гаучо 0:1 Боавишта Боавишта 2:1 Фоз до Игуасу Маритиму 0:1 Боавишта Боавишта 2:1 Гаучо Боавишта 4:2 Брага Бруске 2:1 Боавишта Витория Сетубал 0:3 Боавишта Боавишта 3:1 Морейренсе Тондела 1:0 Боавишта
Авиш Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лузитания Лороза 1:0 Авиш Авиш 2:3 Жил Висенте Авиш 2:1 Nacional_4 Фейренсе 1:0 Авиш
Авиш 0:0 Академика Авиш 2:0 Агеда Авиш 2:1 Тондела Фейренсе 2:1 Авиш Авиш 0:1 Морейренсе Порту 4:0 Авиш Авиш 3:0 Белененсеш Витория Гимарайнш 0:2 Авиш Авиш 1:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 0:0 Авиш Риу Аве 0:2 Авиш Авиш 0:1 Шавиш Санта-Клара 0:0 Авиш Авиш 2:0 Боавишта Портимоненсе 1:1 Авиш Авиш 0:3 Бенфика

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Авиш: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Авиш 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Авиш Примейра-лига Авиш 3:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Авиш Примейра-лига
Авиш 4:1 Боавишта Кубок Португалии Авиш 2:0 Боавишта Главная лига Боавишта 1:1 Авиш Главная лига
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Фамаликан 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Боавишта 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Жил Висенте 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Портимоненсе 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Белененсеш 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Риу Аве 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Витория Сетубал 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тондела 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Морейренсе 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Авиш 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Порту 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Санта-Клара 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Маседу Рубен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Gustavo Sauer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Джигала Адам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Нжие Юсуфа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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