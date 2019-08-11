Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Хартберг
0:0
Перерыв

Стадион:
Штурм
0'
18' Желтая карточка
Балай Беким
22' Желтая карточка
Канкола Давид
44' Желтая карточка
Клем Кристиан
1
Rene
Swete
6
Линхарт
Андреас
4
Michael
Huber
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
18
Канкола
Давид
20
Доссу
Жодель
9
Реп
Райко
10
Stefan
Rakowitz
24
Тадич
Дарио
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
23
Шпендльхофер
Лукас
5
Авлонитис
Тасос
4
Шраммель
Томас
30
Любич
Иван
21
Домингес
Хуан
38
Лема
Майкл
Джон
10
Китеишвили
Отар
13
Янтшер
Якоб
9
Балай
Беким
Хартберг
4-2-3-1
Штурм
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Балай Беким
22'
Канкола Давид
 
44'
Клем Кристиан
 

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг
Хартберг 2:2 Трайскирхен Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Адмира 2:1 Хартберг Хартберг 0:1 Альтах Маттерсбург 3:0 Хартберг Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Хартберг 2:2 Хорн Рапид Вена 2:2 Хартберг Хартберг 1:1 Вольфсбергер Аустрия Вена 4:2 Хартберг
Штурм Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм
Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Штурм: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Хартберг 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Хартберг Бундеслига Штурм 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Хартберг 0:6 Штурм Кубок
Штурм 2:5 Хартберг Разное Хартберг 1:1 Штурм Товарищеские матчи Штурм 5:1 Хартберг Товарищеские матчи Штурм 2:4 Хартберг OFB Cup Хартберг 0:1 Штурм Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 3 9
2. ЛАСК 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Штурм 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ваттенс 1:0 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Хартберг 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
6. Рапид Вена 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Вольфсбергер 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Альтах 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Аустрия Вена 2:0 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Маттерсбург 0:2 3 1 0 2 3 - 7 3
11. Санкт-Пёльтен 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Адмира 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Клем Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Канкола Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Балай Беким получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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