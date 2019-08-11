Австрия: Бундеслига 2019-2020
Хартберг
0:0
Перерыв
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Штурм
18' Желтая карточкаБалай Беким
22' Желтая карточкаКанкола Давид
44' Желтая карточкаКлем Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
20
Доссу
Жодель
24
Тадич
Дарио
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Juergen Heil
-
-
19 Tomas Ostrak
-
27 Lukas Ried
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
-
37 Эже ЭмекаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
Ход матча
18'
22'
44'
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг
Хартберг 2:2 Трайскирхен Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Адмира 2:1 Хартберг Хартберг 0:1 Альтах Маттерсбург 3:0 Хартберг Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Хартберг 2:2 Хорн Рапид Вена 2:2 Хартберг Хартберг 1:1 Вольфсбергер Аустрия Вена 4:2 Хартберг
Штурм Последние 20 матчей: +10 =1 -9Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм
Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Штурм: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|ЛАСК
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Штурм
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ваттенс
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Хартберг
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|Рапид Вена
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Вольфсбергер
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Аустрия Вена
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Маттерсбург
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Адмира
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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