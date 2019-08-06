Франция: Лига 1 2019-2020
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +6 =6 -8Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия
Лион Последние 20 матчей: +10 =2 -8Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа
Последние игры между собой
Монако: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лион: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Лион 3:2 Монако Лига 1 Лион 1:2 Монако Лига 1 Монако 1:3 Лион Лига 1 Лион 6:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лион Лига 1 Монако 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Монако Кубок лиги Лион 2:1 Монако Лига 1 Лион 2:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Лига 1 Монако 0:2 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монако Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Кубок Монако 1:1 Лион Лига 1 Лион 2:2 Монако Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ним
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Бордо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Дижон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Амьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Монако
41.3% (26)
Ничья
33.3% (21)
Лион
25.4% (16)
2:1 Монако
27% (17)
1:1 Ничья
25.4% (16)
1:2 Лион
15.9% (10)
2:0 Монако
9.5% (6)
2:2 Ничья
7.9% (5)
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