Франция: Лига 1 2019-2020

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Монако
 
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Стадион:
Лион

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия
Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако Монако 2:0 Амьен Ним 1:0 Монако Монако 2:3 Сент-Этьен Ренн 2:2 Монако ПСЖ 3:1 Монако Монако 0:0 Реймс Генгам 1:1 Монако Монако 0:1 Кан Лилль 0:1 Монако Монако 1:1 Бордо Анже 2:2 Монако
Лион Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа
Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье Барселона 5:1 Лион Страсбург 2:2 Лион Лион 5:1 Тулуза Лион 3:1 Кан

Последние игры между собой

Монако: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лион: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Монако 2:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 3:2 Лион Лига 1 Монако 2:3 Лион Кубок
Лион 3:2 Монако Лига 1 Лион 1:2 Монако Лига 1 Монако 1:3 Лион Лига 1 Лион 6:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лион Лига 1 Монако 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Монако Кубок лиги Лион 2:1 Монако Лига 1 Лион 2:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Лига 1 Монако 0:2 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монако Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Кубок Монако 1:1 Лион Лига 1 Лион 2:2 Монако Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ним 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бордо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сент-Этьен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо-Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Дижон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Амьен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на матч Монако - Лион
Монако
41.3% (26)
Ничья
33.3% (21)
Лион
25.4% (16)
2:1 Монако
27% (17)
1:1 Ничья
25.4% (16)
1:2 Лион
15.9% (10)
2:0 Монако
9.5% (6)
2:2 Ничья
7.9% (5)
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