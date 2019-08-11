Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мускрон-Перювельз
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Stade Le Cannonier
Гент
90
Васич
Васо
22
Joan
Campins
15
Бойя
Франк
31
Годо
Бруно
10
Бакич
Марко
45
Аллаги
Сами
21
Асаре
Нана
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Joan CampinsЗащитник
-
15 Бойя ФранкЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Аллаги СамиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз
Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден Стандард 1:1 Мускрон-Перювельз
Гент Последние 20 матчей: +10 =5 -5АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент
Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент Молебеке 0:0 Гент Зельзат 0:4 Гент Гент-Зехавен 0:2 Гент Гент 2:1 Андерлехт Ройал Антверпен 1:2 Гент Стандард 2:3 Гент Гент 0:1 Брюгге Гент 1:2 Мехелен Гент 0:1 Генк Андерлехт 0:0 Гент
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 11
Гент: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 4
Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Гент Лига Про Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Гент Лига Про Мускрон-Перювельз 1:3 Гент Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:3 Гент Лига Жюпиле Гент 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Гент 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Гент 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Мускрон-Перювельз 4:2 Гент Премьер-лига Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Мехелен
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Ройал Антверпен
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|Стандард
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Гент
|0:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|7.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Генк
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Сент-Трюйден
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|13.
|Андерлехт
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Васланд-Беверен
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|15.
|Эйпен
|3
|0
|1
|2
|3 - 11
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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