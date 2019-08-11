Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Мускрон-Перювельз
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Гент
0' 12'
90
Васич
Васо
22
Joan
Campins
15
Бойя
Франк
31
Годо
Бруно
4
Nathan
De
Medina
25
Петшак
Рафаль
11
Dimitri
Mohamed
10
Бакич
Марко
6
Хочко
Дени
45
Аллаги
Сами
9
Jonah
Osabutey
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
21
Асаре
Нана
6
Овусу
Элиша
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
9
Безус
Роман
33
Верстрате
Луи
28
Силла
Мамаду
II
29
Депуатр
Лоран
Мускрон-Перювельз
5-3-2
Гент
4-1-3-2

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз
Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден Стандард 1:1 Мускрон-Перювельз
Гент Последние 20 матчей: +10 =5 -5
АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент
Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент Молебеке 0:0 Гент Зельзат 0:4 Гент Гент-Зехавен 0:2 Гент Гент 2:1 Андерлехт Ройал Антверпен 1:2 Гент Стандард 2:3 Гент Гент 0:1 Брюгге Гент 1:2 Мехелен Гент 0:1 Генк Андерлехт 0:0 Гент

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 11
Гент: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 4
Гент 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:2 Гент Первый дивизион А
Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Гент Лига Про Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Гент Лига Про Мускрон-Перювельз 1:3 Гент Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:3 Гент Лига Жюпиле Гент 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Гент 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Гент 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Мускрон-Перювельз 4:2 Гент Премьер-лига Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Мехелен 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Ройал Антверпен 3 2 0 1 9 - 4 6
4. Стандард 3 2 0 1 7 - 2 6
5. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Гент 0:0 3 1 2 0 7 - 2 5
7. Шарлеруа 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Мускрон-Перювельз 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
9. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Генк 3 1 0 2 3 - 6 3
11. Зульте-Варегем 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Сент-Трюйден 3 1 0 2 2 - 8 3
13. Андерлехт 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Васланд-Беверен 3 0 1 2 3 - 8 1
15. Эйпен 3 0 1 2 3 - 11 1
16. Серкль Брюгге 3 0 0 3 2 - 8 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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