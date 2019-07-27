Аргентина: Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
0:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
14' Желтая карточкаБоттинелли Хонатан
23' Желтая карточкаEzequiel Bonifacio
33' Желтая карточкаСигали Леонардо
76' Желтая карточкаКристальдо Хонатан
84' Желтая карточкаСолари Аугусто
21
Марсело
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кардосо НериПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Franco Godoy
Ход матча
33'
84'
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =6 -5Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата
Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман
Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе Ривер Плейт 1:2 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 0:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Индепендьенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сентраль Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Патронато де Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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