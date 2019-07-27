Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
0:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
14' Желтая карточка
Боттинелли Хонатан
23' Желтая карточка
Ezequiel Bonifacio
33' Желтая карточка
Сигали Леонардо
76' Желтая карточка
Кристальдо Хонатан
84' Желтая карточка
Солари Аугусто
90'+7
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
23
Nery
Dominguez
30
Сигали
Леонардо
3
Сото
Алексис
21
Марсело
Диас
18
Солари
Аугусто
28
Сарачо
Федерико
10
Matias
Rojas
II
9
Кристальдо
Хонатан
15
Лисандро
Лопес
III
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Damian
Alberto
Martinez
17
Brian
Blasi
28
Yeimar
Gomez
6
Боттинелли
Хонатан
3
Корвалан
Клаудио
19
Ezequiel
Bonifacio
11
Jalil
Elias
10
Gabriel
Carabajal
27
Javier
Mendez
III
22
Franco
Troyansky
Расинг Авельянеда
4-1-3-2
Унион Санта-Фе
5-3-2

Ход матча

14'
 
Боттинелли Хонатан
23'
 
Ezequiel Bonifacio
33'
Сигали Леонардо
 
62'
Монтойя Вальтер
Matias Rojas II
 
62'
Diego Gonzalez VI
Пильюд Иван
 
67'
 
Pablo Maximiliano Cuadra
Franco Troyansky
72'
 
Лукас Риос
Ezequiel Bonifacio
76'
Кристальдо Хонатан
 
80'
Цвитанич Дарио
Марсело Диас
 
84'
 
Nelson Acevedo
Gabriel Carabajal
84'
Солари Аугусто
 

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата
Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман
Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе Ривер Плейт 1:2 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 0:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда Суперлига Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда Примера Унион Санта-Фе 3:6 Расинг Авельянеда Примера
Унион Санта-Фе 1:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:3 Унион Санта-Фе Примера А Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда Примера А
Команда И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Индепендьенте 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эстудиантес Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Патронато де Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Ezequiel Bonifacio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Боттинелли Хонатан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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