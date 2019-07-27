Аргентина: Суперлига 2019-2020
Сан-Лоренсо
3:2
Конец матча
Годой Крус
1:0
5' ГолCristian Nahuel Barrios
25' Желтая карточкаLeandro Vella
30' Желтая карточкаRichard Prieto
1:1
53' ГолTomas Badaloni
54' Желтая карточкаAgustin Ignacio Aleo
1:2
57' ГолRichard Prieto
58' Желтая карточкаSantiago Garcia II
67' Желтая карточкаTomas Cardona
2:2
73' ГолПеруцци Джино
86' Желтая карточкаAgustin MAnzur
3:2
90' ПенальтиБланди Николас
19
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
Ход матча
5'
25'
30'
53'
1:1
57'
1:2
67'
73'
86'
90'
3:2
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +5 =9 -6Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Колон 1:1 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Хуниор Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Мелгар 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Бельграно 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус Последние 20 матчей: +6 =8 -6Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус
Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Олимпия Асунсьон Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Годой Крус 1:3 Сан-Лоренсо Кубок Годой Крус 0:1 Сан-Лоренсо Примера Годой Крус 1:1 Сан-Лоренсо Примера Годой Крус 0:1 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи Сан-Лоренсо 2:1 Годой Крус Примера Годой Крус 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:0 Годой Крус Примера Сан-Лоренсо 1:1 Годой Крус Примера Годой Крус 0:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 3:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Годой Крус 0:2 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:2 Годой Крус Примера А Сан-Лоренсо 0:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Годой Крус Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ланус
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Индепендьенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сентраль Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|24.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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