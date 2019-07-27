Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Сан-Лоренсо
3:2
Конец матча
Годой Крус
0'
1:0
5' Гол
Cristian Nahuel Barrios
25' Желтая карточка
Leandro Vella
30' Желтая карточка
Richard Prieto
1:1
53' Гол
Tomas Badaloni
54' Желтая карточка
Agustin Ignacio Aleo
1:2
57' Гол
Richard Prieto
58' Желтая карточка
Santiago Garcia II
67' Желтая карточка
Tomas Cardona
2:2
73' Гол
Перуцци Джино
86' Желтая карточка
Agustin MAnzur
3:2
90' Пенальти
Бланди Николас
90'+6
22
Nicolas
Navarro
II
4
Перуцци
Джино
41
Gianluca
Ferrari
27
Вергини
Сантьяго
17
Elias
Pereyra
8
Mauro
Pitton
37
Emanuel
Maciel
19
Ботта
Рубен
33
Alexander
Diaz
28
Cristian
Nahuel
Barrios
15
Nicolas
Reniero
1
Roberto
Ramirez
31
Tomas
Alvarez
20
Nestor
Breitenbruch
6
Tomas
Cardona
13
Marcos
Rouzies
11
Leandro
Vella
15
Franco
Gonzalez
16
Agustin
MAnzur
8
Facundo
Barboza
7
Richard
Prieto
29
Tomas
Badaloni
Сан-Лоренсо
4-2-3-1
Годой Крус
4-4-2

Ход матча

5'
Cristian Nahuel Barrios
(Alexander Diaz)
1:0
25'
 
Leandro Vella
30'
 
Richard Prieto
46'
 
Santiago Garcia II
Facundo Barboza
46'
 
Agustin Ignacio Aleo
Marcos Rouzies
53'
1:1
Tomas Badaloni
(Leandro Vella)
54'
 
Agustin Ignacio Aleo
57'
1:2
Richard Prieto
58'
 
Santiago Garcia II
61'
Ezequiel Cerutti
Ботта Рубен
 
61'
Manuel Insurralde
Elias Pereyra
 
65'
 
Facundo Gutierrez
Franco Gonzalez
67'
 
Tomas Cardona
73'
Перуцци Джино
(Ezequiel Cerutti)
2:2
74'
Бланди Николас
Alexander Diaz
 
86'
 
Agustin MAnzur
90'
Бланди Николас
3:2

Предыдущие игры

Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Колон 1:1 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Хуниор Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Мелгар 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Бельграно 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус
Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Олимпия Асунсьон Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус

Последние игры между собой

Сан-Лоренсо: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 0:5 Годой Крус Суперлига Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Товарищеские матчи Годой Крус 2:0 Сан-Лоренсо Примера
Годой Крус 1:3 Сан-Лоренсо Кубок Годой Крус 0:1 Сан-Лоренсо Примера Годой Крус 1:1 Сан-Лоренсо Примера Годой Крус 0:1 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи Сан-Лоренсо 2:1 Годой Крус Примера Годой Крус 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:0 Годой Крус Примера Сан-Лоренсо 1:1 Годой Крус Примера Годой Крус 0:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 3:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Годой Крус 0:2 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:2 Годой Крус Примера А Сан-Лоренсо 0:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Годой Крус Примера А
Команда И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Химнасия Ла-Плата 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ланус 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Индепендьенте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Эстудиантес Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
24. Колон 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Richard Prieto получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Leandro Vella получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Cristian Nahuel Barrios бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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