Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Аргентинос Хуниорс
1:0
Второй тайм: 47'
Ривер Плейт
0'
8' Желтая карточка
Ауче Габриэль
17' Желтая карточка
Сукулини Бруно
1:0
19' Гол
Damian Batallini
19' Желтая карточка
Benjamin Rollheiser
23' Желтая карточка
Martin Santiago Silva I
31' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
42' Желтая карточка
Elias Sebastian Lopez
47'
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
5
Francis
Mac
Allister
17
Franco
Moyano
28
Nicolas
Alexis
Silva
10
Damian
Batallini
27
Ауче
Габриэль
9
Martin
Santiago
Silva
I
1
Армани
Франко
17
Elias
Sebastian
Lopez
2
Robert
Rojas
28
Мартинес
Лукас
II
20
Каско
Милтон
18
Benjamin
Rollheiser
15
Паласиос
Эксекиэль
5
Сукулини
Бруно
11
Де
ла
Крус
Николас
27
Пратто
Лукас
7
Суарес
Матиас
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-4-2

Ход матча

8'
Ауче Габриэль
 
17'
 
Сукулини Бруно
19'
Damian Batallini
1:0
19'
 
Benjamin Rollheiser
23'
Martin Santiago Silva I
 
31'
 
Де ла Крус Николас
42'
 
Elias Sebastian Lopez

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо
Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Палестино 0:2 Ривер Плейт Атлетико Прогресо 4:0 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:2 Ривер Плейт Примера Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Примера
Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Ривер Плейт Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Ривер Плейт 4:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
Команда И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Индепендьенте 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эстудиантес Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Ривер Плейт 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
24. Колон 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Elias Sebastian Lopez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Де ла Крус Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Сантьяго Мартин Сильва Оливера получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Benjamin Rollheiser получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Damian Batallini бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Ауче Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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