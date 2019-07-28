Аргентина: Суперлига 2019-2020
Аргентинос Хуниорс
1:0
Второй тайм: 47'
Ривер Плейт
8' Желтая карточкаАуче Габриэль
17' Желтая карточкаСукулини Бруно
1:0
19' ГолDamian Batallini
19' Желтая карточкаBenjamin Rollheiser
23' Желтая карточкаMartin Santiago Silva I
31' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
42' Желтая карточкаElias Sebastian Lopez
24
Elias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Ход матча
17'
19'
1:0
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо
Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Палестино 0:2 Ривер Плейт Атлетико Прогресо 4:0 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Ривер Плейт Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Ривер Плейт 4:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Индепендьенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сентраль Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Ривер Плейт
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|24.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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