Аргентина: Суперлига 2019-2020
Эстудиантес Ла-Плата
1:0
Конец матча
Альдосиви
8' Желтая карточкаКалински Энсо
16' Желтая карточкаFederico Gino
26' Желтая карточкаРомеро Гастон
1:0
44' ГолJonathan Schunke
56' Желтая карточкаNazareno Colombo
87' Желтая карточкаМиерс Маркос
19
Миерс
Маркос
25
Nahuel
Yeri
30
Перес
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Edwar Lopez
-
-
-
Главный тренер: Fabian Nardozza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Nahuel YeriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
16'
26'
44'
56'
87'
Предыдущие игры
Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =7 -5Атлетико Митре 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 5:1 Сармьенто Ресистенсия Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Сакачиспас КА Феникс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Олл Бойз Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Тельмо 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Барракас Централь Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Мигель 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Уркиза 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Мартин Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Фландрия Акассусо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Депортиво Риестра Уракан 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Депортиво Эспаньол 0:1 Эстудиантес Ла-Плата
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви
Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви
Последние игры между собой
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сентраль Кордоба
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Индепендьенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|24.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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