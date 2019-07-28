Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Эстудиантес Ла-Плата
1:0
Конец матча
Альдосиви
0'
8' Желтая карточка
Калински Энсо
16' Желтая карточка
Federico Gino
26' Желтая карточка
Ромеро Гастон
1:0
44' Гол
Jonathan Schunke
56' Желтая карточка
Nazareno Colombo
87' Желтая карточка
Миерс Маркос
90'+5
21
Андухар
Марьяно
14
Санчес
Факундо
6
Jonathan
Schunke
15
Nazareno
Colombo
3
Ivan
Equiaga
24
Nahuel
Estevez
23
Калински
Энсо
4
Ivan
Gomez
7
Matias
Pellegrini
9
Гонсалес
Федерико
8
Angel
Gonzalez
II
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Галеано
Леонель
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
5
Ромеро
Гастон
14
Ринкон
Себастьян
25
Nahuel
Yeri
8
Federico
Gino
7
Nazareno
Solis
30
Перес
Франко
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-3
Альдосиви
4-1-4-1

Ход матча

8'
Калински Энсо
 
16'
 
Federico Gino
26'
 
Ромеро Гастон
44'
Jonathan Schunke
(Гонсалес Федерико)
1:0
46'
Diego Garcia VI
Matias Pellegrini
 
56'
Nazareno Colombo
 
64'
 
Бурбано Эрнан
Ромеро Гастон
74'
Manuel Castro
Nahuel Estevez
 
77'
 
Андрада Федерико
Nahuel Yeri
85'
 
Francisco Grahl
Перес Франко
87'
 
Миерс Маркос
90'
Juan Fuentes II
Angel Gonzalez II
 

Предыдущие игры

Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Атлетико Митре 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 5:1 Сармьенто Ресистенсия Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Сакачиспас КА Феникс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Олл Бойз Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Тельмо 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Барракас Централь Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Мигель 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Уркиза 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Мартин Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Фландрия Акассусо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Депортиво Риестра Уракан 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Депортиво Эспаньол 0:1 Эстудиантес Ла-Плата
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви
Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви

Последние игры между собой

Эстудиантес Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Альдосиви Суперлига Альдосиви 1:4 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 5:2 Альдосиви Товарищеские матчи Альдосиви 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера
Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Альдосиви Примера
Команда И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сентраль Кордоба 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Индепендьенте 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
24. Колон 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Джонатан Щунке бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Federico Acevedo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Калински Энсо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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