Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 10'
Сентраль Кордоба
0' 10'
1
Alan
Aguerre
35
Facundo
Nadalin
2
Лема
Кристиан
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
31
Jeronimo
Cacciabue
20
Julian
Fernandez
II
14
Alexis
Rodrigues
10
Формика
Мауро
11
Родригес
Макси
9
Francisco
Fydriszewski
1
Diego
Matias
Rodriguez
26
Cristian
Alberto
Diaz
24
Hugo
Vera
3
Matias
German
Nani
12
Jonathan
Bay
5
Cristian
Vega
25
Кристальдо
Франко
8
Мели
Сесар
14
Juan
Daniel
Galeano
20
Facundo
Melivillo
18
Валенсия
Хосе
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Сентраль Кордоба
4-1-4-1

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан
Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Росарио Сентраль Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто Альмагро 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Альмагро
Сентраль Кордоба 0:1 Док Суд Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Платенсе 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Платенсе Сентраль Кордоба 0:2 Лухан Спортиво Барракас 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Депортиво Мерло Чакарита Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Атлетико Митре Эль Порвенир 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Итусаиндо Темперлей 1:2 Сентраль Кордоба Вилья Сан-Карлос 0:1 Сентраль Кордоба Нуэва Чикаго 0:1 Сентраль Кордоба Берасатеги 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:3 Институто
Команда И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сентраль Кордоба 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Индепендьенте 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
24. Колон 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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