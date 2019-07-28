Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 10'
Сентраль Кордоба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Juan Requena
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан
Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Росарио Сентраль Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +8 =8 -4Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто Альмагро 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Альмагро
Сентраль Кордоба 0:1 Док Суд Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Платенсе 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Платенсе Сентраль Кордоба 0:2 Лухан Спортиво Барракас 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Депортиво Мерло Чакарита Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Атлетико Митре Эль Порвенир 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Итусаиндо Темперлей 1:2 Сентраль Кордоба Вилья Сан-Карлос 0:1 Сентраль Кордоба Нуэва Чикаго 0:1 Сентраль Кордоба Берасатеги 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:3 Институто
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сентраль Кордоба
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Индепендьенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|24.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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