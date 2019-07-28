Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 29'
Велес Сарсфилд
0' 29'
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
3
Javier
Marcelo
Gandolfi
6
Комар
Хуан
15
Enzo
Hernan
Diaz
20
Фрагапане
Франко
32
Tomas
Pochettino
8
Кубас
Адриан
18
Ignacio
Mendez
27
Jony
Menendez
17
Морено
Дайро
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
29
Абрам
Луис
28
Miguel
Marcelo
Brizuela
3
Brian
Ezequiel
Cufre
30
Gaston
Gimenez
8
Nicolas
Dominguez
10
Agustin
Bouzat
16
Lucas
Robertone
31
Alvaro
Barreal
18
Leandro
Miguel
Fernandez
Тальерес Кордоба
4-5-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба
Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Тукуман 1:2 Тальерес Кордоба
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 3:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 3:2 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Велес Сарсфилд: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Суперлига Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:0 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи Велес Сарсфилд 0:2 Тальерес Кордоба Примера
Тальерес Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Torneo Pentagonal de Verano
Команда И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Велес Сарсфилд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Тальерес Кордоба 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Индепендьенте 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
23. Колон 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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