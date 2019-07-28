Аргентина: Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 29'
Велес Сарсфилд
22
Эррера
Гидо
17
Морено
Дайро
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Морено ДайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
23 Brian Guzman
-
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба
Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Тукуман 1:2 Тальерес Кордоба
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 3:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 3:2 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Велес Сарсфилд: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Индепендьенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|23.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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