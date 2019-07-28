Аргентина: Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
0:1
Первый тайм: 36'
Индепендьенте
23' Желтая карточкаMarcelo Herrera
27' Желтая карточкаMarcelo Benitez II
0:1
33' ГолПаласиос Себастьян
22
Унсаин
Луис
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Enzo Coacci
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
23'
33'
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +11 =3 -6Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро
Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Сан-Мартин Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре
Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте
Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Годой Крус 1:1 Индепендьенте
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Индепендьенте: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Индепендьенте
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|23.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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