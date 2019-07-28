Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Дефенса и Хустисия
0:1
Первый тайм: 36'
Индепендьенте
0'
23' Желтая карточка
Marcelo Herrera
27' Желтая карточка
Marcelo Benitez II
0:1
33' Гол
Паласиос Себастьян
36'
22
Унсаин
Луис
28
Родригес
Хуан
II
14
Marcelo
Herrera
16
Gonzalo
Piovi
3
Marcelo
Benitez
II
4
Julio
Gonzalez
11
Alexis
Nicolas
Castro
15
Lucas
Villarruel
33
Rafael
Delgado
9
Fernando
Marquez
13
Фернандес
Хосе
Луис
25
Кампанья
Мартин
4
Jorge
Figal
2
Франко
Алан
20
Сильва
Гастон
6
Санчес-Миньо
Хуан
Бланко
Доминго
8
Перес
Пабло
II
5
Доминго
Николас
11
Домингес
Сесильо
7
Martin
Nicolas
Benitez
Паласиос
Себастьян
Дефенса и Хустисия
3-1-4-2
Индепендьенте
4-4-2

Ход матча

23'
Marcelo Herrera
 
27'
Marcelo Benitez II
 
33'
0:1
Паласиос Себастьян

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро
Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Сан-Мартин Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре
Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте
Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Годой Крус 1:1 Индепендьенте

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Индепендьенте: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 1:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Кубок
Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Примера Индепендьенте 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Индепендьенте 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Примера Б
Команда И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Индепендьенте 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Дефенса и Хустисия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
23. Колон 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 2 0
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