Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 29'
Уракан
0' 29'
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
2
Гольц
Паоло
6
Алонсо
Хуниор
18
Фабра
Франк
22
Вилья
Себастьян
21
Кампусано
Хорман
39
Альмендра
Агустин
30
Рейносо
Эмануэль1
10
Тевес
Карлос
25
Уртадо
Хан
1
Силва
Антони
2
Gonzalo
Bettini
6
Saul
Salcedo
17
Lucas
Bareiro
13
Walter
Perez
Калелло
Адриан
20
Бриаско-Балекян
Норберто
16
Lorenzo
Faravelli
Rodrigo
Gomez
III
24
Juan
Fernando
Garro
9
Чавес
Андрес
Бока Хуниорс
4-4-2
Уракан
4-1-4-1

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс
Уракан Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Уракан 1:1 Годой Крус Уракан 2:0 Унион де Суншале Уракан 3:0 Депортиво Лара Уракан 1:2 Эмелек
Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Крузейро 4:0 Уракан Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Депортиво Лара 2:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Уракан 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эмелек 0:0 Уракан Уракан 1:3 Сан-Мартин Тукуман Уракан 0:1 Крузейро Патронато де Парана 1:0 Уракан Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Уракан 2:1 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Уракан: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Уракан 0:0 Бока Хуниорс Суперлига Уракан 3:3 Бока Хуниорс Суперлига Уракан 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Уракан Примера
Уракан 0:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:2 Уракан Кубок Аргентины Уракан 0:3 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:0 Уракан Примера А Бока Хуниорс 1:2 Уракан Примера А Уракан 0:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 3:1 Уракан Примера А Уракан 0:3 Бока Хуниорс Примера А Уракан 0:0 Бока Хуниорс Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Бока Хуниорс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Уракан 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
23. Колон 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...