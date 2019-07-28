Аргентина: Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 29'
Уракан
18
Фабра
Франк
10
Тевес
Карлос
25
Уртадо
Хан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосНападающий
-
25 Уртадо ХанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроПолузащитник
-
17 Абила РамонНападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Walter PerezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс
Уракан Последние 20 матчей: +4 =4 -12Уракан 1:1 Годой Крус Уракан 2:0 Унион де Суншале Уракан 3:0 Депортиво Лара Уракан 1:2 Эмелек
Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Крузейро 4:0 Уракан Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Депортиво Лара 2:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Уракан 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эмелек 0:0 Уракан Уракан 1:3 Сан-Мартин Тукуман Уракан 0:1 Крузейро Патронато де Парана 1:0 Уракан Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Уракан 2:1 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Уракан: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Уракан 0:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:2 Уракан Кубок Аргентины Уракан 0:3 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:0 Уракан Примера А Бока Хуниорс 1:2 Уракан Примера А Уракан 0:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 3:1 Уракан Примера А Уракан 0:3 Бока Хуниорс Примера А Уракан 0:0 Бока Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Уракан
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|23.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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