Аргентина: Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
1:2
Конец матча
Росарио Сентраль
0:1
28' ГолCiro Rius
39' Желтая карточкаРохас Ариэль
1:1
55' Гол в свои воротаNahuel Molina
1:2
67' ГолLeonardo Gil
77' Желтая карточкаCristian David Lucchetti
90' Желтая карточкаLeandro Diaz III
13
Гисси
Дилан
16
Рохас
Ариэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
28 Tomas Cuello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Агирре ЙонасПолузащитник
- Нападающий
Ход матча
28'
0:1
39'
55'
1:1
67'
1:2
90'
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =2 -10Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт
Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +3 =7 -10Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно Росарио Сентраль 2:2 Сол де Майо Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Тигре Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Атлетико Тукуман 3:4 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 3:1 Атлетико Тукуман Примера Б Росарио Сентраль 2:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:1 Росарио Сентраль Националь Б Росарио Сентраль 2:0 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 4:2 Росарио Сентраль Националь Б Атлетико Тукуман 2:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Арсенал Саранди
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Уракан
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|23.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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