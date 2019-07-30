Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Атлетико Тукуман
1:2
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
0:1
28' Гол
Ciro Rius
39' Желтая карточка
Рохас Ариэль
1:1
55' Гол в свои ворота
Nahuel Molina
1:2
67' Гол
Leonardo Gil
77' Желтая карточка
Cristian David Lucchetti
90' Желтая карточка
Leandro Diaz III
90'+22
1
Cristian
David
Lucchetti
6
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Bianchi
13
Гисси
Дилан
3
Монсон
Лусиано
23
Ramiro
Carrera
21
Эрбес
Кристиан
16
Рохас
Ариэль
11
Фернандес
Хосе
Луис
9
Leandro
Diaz
III
22
Javier
Fabian
Toledo
1
Jeremias
Ledesma
4
Nahuel
Molina
2
Каруссо
Матиас
6
Miguel
Barbieri
33
Emanuel
Britez
12
Ciro
Rius
21
Ринаудо
Фабиан
5
Leonardo
Gil
22
Diego
Zabala
34
Maximiliano
Lovera
9
Риано
Клаудио
Атлетико Тукуман
4-4-2
Росарио Сентраль
4-4-1-1

Ход матча

28'
0:1
Ciro Rius
33'
Gabriel Risso
Монсон Лусиано
 
39'
Рохас Ариэль
 
55'
Nahuel Molina
1:1
55'
Guillermo Acosta
Фернандес Хосе Луис
 
61'
 
Joaquin Pereyra
Maximiliano Lovera
67'
1:2
Leonardo Gil
(Ринаудо Фабиан)
71'
 
Рибас Себастьян
Риано Клаудио
71'
Мелано Лукас
Эрбес Кристиан
 
77'
Cristian David Lucchetti
 
80'
 
Alfonso Parot
Diego Zabala
90'
Leandro Diaz III
 

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт
Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно Росарио Сентраль 2:2 Сол де Майо Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Тигре Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Атлетико Тукуман 2:1 Росарио Сентраль Суперлига Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль Кубок Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман Суперлига Росарио Сентраль 2:1 Атлетико Тукуман Примера
Атлетико Тукуман 3:4 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 3:1 Атлетико Тукуман Примера Б Росарио Сентраль 2:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:1 Росарио Сентраль Националь Б Росарио Сентраль 2:0 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 4:2 Росарио Сентраль Националь Б Атлетико Тукуман 2:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман Примера А
Команда И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Росарио Сентраль 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Арсенал Саранди 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Бока Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Уракан 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Банфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
23. Колон 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Рохас Ариэль получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Монсон Лусиано уходит, Gabriel Risso вместо него
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Сиру Риус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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