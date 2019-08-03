Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Уракан
2:0
Конец матча
Колон
0'
22' Желтая карточка
Чавес Андрес
27' Желтая карточка
Alex Vigo
1:0
61' Пенальти
Rodrigo Gomez III
74' Желтая карточка
Emanuel Olivera
77' Желтая карточка
Mauro Bogado
82' Вторая желтая карточка
Mauro Bogado
2:0
90' Гол
Fernando Coniglio
90' Красная карточка
Cristian Bernardi
90'+5
1
Силва
Антони
2
Gonzalo
Bettini
6
Saul
Salcedo
17
Lucas
Bareiro
13
Walter
Perez
5
Калелло
Адриан
20
Бриаско-Балекян
Норберто
16
Lorenzo
Faravelli
15
Rodrigo
Gomez
III
7
Juan
Fernando
Garro
9
Чавес
Андрес
1
Леонардо
Буриан
13
Alex
Vigo
2
Lucas
Acevedo
6
Emanuel
Olivera
31
Gonzalo
Escobar
23
Cristian
Bernardi
29
Rodrigo
Aliendro
5
Фрицлер
Матиас
8
Fernando
Zuqui
10
Luis
Miguel
Rodriguez
9
Nicolas
Leguizamon
Уракан
4-1-4-1
Колон
4-4-2

Ход матча

22'
Чавес Андрес
 
27'
 
Alex Vigo
30'
Javier Mendoza
Бриаско-Балекян Норберто
 
61'
Rodrigo Gomez III
1:0
62'
Mauro Bogado
Lorenzo Faravelli
 
68'
 
Wilson Morelo
Fernando Zuqui
74'
 
Emanuel Olivera
77'
Mauro Bogado
 
77'
 
Чанкалай Томас
Nicolas Leguizamon
78'
 
Эстигаррибия Марсело
Rodrigo Aliendro
82'
Mauro Bogado
 
82'
Fernando Coniglio
Чавес Андрес
 
90'
Fernando Coniglio
(Rodrigo Gomez III)
2:0
90'
 
Cristian Bernardi

Предыдущие игры

Уракан Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Бока Хуниорс 0:0 Уракан Уракан 1:1 Годой Крус Уракан 2:0 Унион де Суншале Уракан 3:0 Депортиво Лара
Уракан 1:2 Эмелек Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Крузейро 4:0 Уракан Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Депортиво Лара 2:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Уракан 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эмелек 0:0 Уракан Уракан 1:3 Сан-Мартин Тукуман Уракан 0:1 Крузейро Патронато де Парана 1:0 Уракан Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:1 Уракан
Колон Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт
Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Уракан: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Колон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Уракан 3:2 Колон Суперлига Колон 0:0 Уракан Суперлига Уракан 1:0 Колон Кубок Уракан 1:3 Колон Примера
Колон 1:1 Уракан Примера Колон 3:0 Уракан Примера А Уракан 1:2 Колон Примера А Уракан 0:0 Колон Примера А Колон 3:0 Уракан Примера А Уракан 0:1 Колон Примера А Колон 1:1 Уракан Примера А Колон 1:0 Уракан Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Росарио Сентраль 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Арсенал Саранди 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Бока Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Банфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
23. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0
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