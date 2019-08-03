Аргентина: Суперлига 2019-2020
22' Желтая карточкаЧавес Андрес
27' Желтая карточкаAlex Vigo
1:0
61' ПенальтиRodrigo Gomez III
74' Желтая карточкаEmanuel Olivera
77' Желтая карточкаMauro Bogado
82' Вторая желтая карточкаMauro Bogado
2:0
90' ГолFernando Coniglio
90' Красная карточкаCristian Bernardi
13
Walter
Perez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Walter PerezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Mauro BogadoПолузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
22'
27'
61'
74'
77'
82'
90'
Предыдущие игры
Уракан Последние 20 матчей: +3 =5 -12Бока Хуниорс 0:0 Уракан Уракан 1:1 Годой Крус Уракан 2:0 Унион де Суншале Уракан 3:0 Депортиво Лара
Уракан 1:2 Эмелек Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Крузейро 4:0 Уракан Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Депортиво Лара 2:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Уракан 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эмелек 0:0 Уракан Уракан 1:3 Сан-Мартин Тукуман Уракан 0:1 Крузейро Патронато де Парана 1:0 Уракан Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:1 Уракан
Колон Последние 20 матчей: +6 =6 -8Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт
Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Уракан: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Колон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Арсенал Саранди
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|23.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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