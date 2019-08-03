Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 20'
Тальерес Кордоба
0' 20'
1
Jeremias
Ledesma
4
Nahuel
Molina
Lucero
2
Каруссо
Матиас
6
Miguel
Barbieri
33
Emanuel
Britez
12
Ciro
Rius
21
Ринаудо
Фабиан
5
Leonardo
Gil
22
Diego
Zabala
34
Maximiliano
Lovera
9
Риано
Клаудио
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
3
Javier
Marcelo
Gandolfi
15
Enzo
Hernan
Diaz
32
Tomas
Pochettino
8
Кубас
Адриан
18
Ignacio
Mendez
20
Фрагапане
Франко
17
Морено
Дайро
27
Jony
Menendez
Росарио Сентраль
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-3-3

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго
Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно Росарио Сентраль 2:2 Сол де Майо Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Тигре Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Росарио Сентраль 0:0 Тальерес Кордоба Кубок Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль Суперлига Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 3:3 Тальерес Кордоба Примера
Росарио Сентраль 1:1 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Росарио Сентраль 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Тальерес Кордоба 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арсенал Саранди 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Аргентинос Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Бока Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Банфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
23. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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