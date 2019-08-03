Аргентина: Суперлига 2019-2020
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 20'
Тальерес Кордоба
12
Ciro
Rius
22
Diego
Zabala
22
Эррера
Гидо
17
Морено
Дайро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Морено ДайроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
36 Brian Guzman
-
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +4 =6 -10Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго
Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно Росарио Сентраль 2:2 Сол де Майо Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Тигре Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Росарио Сентраль
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арсенал Саранди
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|23.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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