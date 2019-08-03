Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 7'
Расинг Авельянеда
0' 7'
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
3
Brian
Ezequiel
Cufre
8
Nicolas
Dominguez
30
Gaston
Gimenez
27
Pablo
Galdames
II
10
Agustin
Bouzat
23
Thiago
Almada
19
Ромеро
Максимильяно
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
3
Сото
Алексис
21
Марсело
Диас
18
Солари
Аугусто
28
Сарачо
Федерико
10
Matias
Rojas
II
15
Лисандро
Лопес
III
9
Кристальдо
Хонатан
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-1-3-2

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус
Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 3:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Сан-Лоренсо
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд Суперлига Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:3 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:1 Велес Сарсфилд Примера
Велес Сарсфилд 0:1 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд Примера Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Примера Велес Сарсфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:2 Велес Сарсфилд Примера А Расинг Авельянеда 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 4:2 Расинг Авельянеда Примера А Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Саранди 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Сентраль Кордоба 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Аргентинос Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Бока Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Банфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
23. Атлетико Тукуман 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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