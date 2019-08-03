Аргентина: Суперлига 2019-2020
Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 7'
Расинг Авельянеда
12
Lucas
Hoyos
29
Абрам
Луис
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =6 -6Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус
Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 3:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Сан-Лоренсо
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +8 =7 -5Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Велес Сарсфилд 0:1 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд Примера Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Примера Велес Сарсфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:2 Велес Сарсфилд Примера А Расинг Авельянеда 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 4:2 Расинг Авельянеда Примера А Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал Саранди
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|23.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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