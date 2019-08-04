Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Унион Санта-Фе
2:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
33' Гол
Walter Bou
40' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
41' Желтая карточка
Ezequiel Bonifacio
44' Желтая карточка
Боттинелли Хонатан
1:1
47' Гол
Fernando Marquez
2:1
56' Гол
Yeimar Gomez
73' Желтая карточка
Кастро Алексис
79' Желтая карточка
Julio Gonzalez
90' Желтая карточка
Guido Mainero
90'+6
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
17
Brian
Blasi
28
Yeimar
Gomez
6
Боттинелли
Хонатан
3
Корвалан
Клаудио
19
Ezequiel
Bonifacio
27
Guillermo
Mendez
11
Jalil
Elias
10
Gabriel
Carabajal
7
Pablo
Maximiliano
Cuadra
9
Walter
Bou
22
Унсаин
Луис
4
Julio
Gonzalez
28
Родригес
Хуан
II
16
Gonzalo
Piovi
30
Raul
Loaiza
19
Nicolas
Tripicchio
10
Marcelo
Cardozo
11
Кастро
Алексис
33
Rafael
Delgado
29
Nicolas
Fernandez
I
9
Fernando
Marquez
Унион Санта-Фе
4-4-2
Дефенса и Хустисия
3-1-4-2

Ход матча

33'
Walter Bou
(Ezequiel Bonifacio)
1:0
40'
 
Gonzalo Piovi
41'
Ezequiel Bonifacio
 
44'
Боттинелли Хонатан
 
47'
1:1
Fernando Marquez
(Rafael Delgado)
56'
Yeimar Gomez
2:1
61'
 
Guido Mainero
Nicolas Tripicchio
69'
Nelson Acevedo
Ezequiel Bonifacio
 
71'
Franco Troyansky
Pablo Maximiliano Cuadra
 
73'
 
Кастро Алексис
79'
 
Julio Gonzalez
82'
 
Braian Ojeda
Julio Gonzalez
83'
Federico Milo
Gabriel Carabajal
 
89'
 
Nicolas Mana
Родригес Хуан II
90'
 
Guido Mainero

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь
Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе Ривер Плейт 1:2 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 0:2 Унион Санта-Фе
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Сан-Мартин Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи Дефенса и Хустисия 1:3 Унион Санта-Фе Суперлига
Унион Санта-Фе 0:2 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 2:2 Унион Санта-Фе Примера Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе Примера Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 3:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Унион Санта-Фе 2:3 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Дефенса и Хустисия 2:2 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 3:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
Команда И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арсенал Саранди 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Сентраль Кордоба 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Аргентинос Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Расинг Авельянеда 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Бока Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Банфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
22. Атлетико Тукуман 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Дефенса и Хустисия 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Боттинелли Хонатан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Ezequiel Bonifacio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Gonzalo Piovi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Walter Bou бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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