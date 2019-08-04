Аргентина: Суперлига 2019-2020
Унион Санта-Фе
2:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
1:0
33' ГолWalter Bou
40' Желтая карточкаGonzalo Piovi
41' Желтая карточкаEzequiel Bonifacio
44' Желтая карточкаБоттинелли Хонатан
1:1
47' ГолFernando Marquez
2:1
56' ГолYeimar Gomez
73' Желтая карточкаКастро Алексис
79' Желтая карточкаJulio Gonzalez
90' Желтая карточкаGuido Mainero
17
Brian
Blasi
28
Yeimar
Gomez
11
Jalil
Elias
22
Унсаин
Луис
30
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Franco Godoy
-
21 Gaston Comas
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Nicolas ManaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Braian Ojeda
Ход матча
33'
1:0
40'
47'
56'
2:1
73'
79'
90'
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +8 =7 -5Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь
Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе Ривер Плейт 1:2 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 0:2 Унион Санта-Фе
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Сан-Мартин Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Унион Санта-Фе 0:2 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 2:2 Унион Санта-Фе Примера Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе Примера Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 3:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Унион Санта-Фе 2:3 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Дефенса и Хустисия 2:2 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 3:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арсенал Саранди
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|22.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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