Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Ривер Плейт
2:0
Второй тайм: 77'
Ланус
0'
1:0
23' Пенальти
Борре Рафаэль
28' Желтая карточка
Паскини Николас
2:0
30' Гол
Суарес Матиас
45' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
67' Желтая карточка
Перес Энцо
77'
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
2
Robert
Rojas
28
Мартинес
Лукас
II
20
Каско
Милтон
26
Фернандес
Игнасио
15
Паласиос
Эксекиэль
24
Перес
Энцо
8
Карраскаль
Хорхе
7
Суарес
Матиас
19
Борре
Рафаэль
1
Росси
Агустин
26
Ди
Пласидо
Леонель
6
Муньос
Эсекьель
30
Lautaro
Valenti
21
Паскини
Николас
13
Tomas
Belmonte
19
Факундо
Киньон
14
Lucas
Vera
10
Marcelino
Moreno
9
Жозе
Густаво
Санд
28
Carlos
Auzqui
Ривер Плейт
4-4-2
Ланус
4-3-3

Ход матча

23'
Борре Рафаэль
1:0
28'
 
Паскини Николас
30'
Суарес Матиас
(Фернандес Игнасио)
2:0
45'
Карраскаль Хорхе
 
46'
 
Dario Caceres
Паскини Николас
46'
Де ла Крус Николас
Карраскаль Хорхе
 
61'
 
Nicolas Orsini
Carlos Auzqui
67'
Перес Энцо
 
69'
 
Де Ла Вега Педро
Tomas Belmonte

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро
Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви
Ланус Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд
Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно Ланус 2:0 Уракан Лас-Эрас Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Ланус 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Тукуман 1:2 Ланус Ланус 2:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 2:1 Ланус Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Колон Годой Крус 0:2 Ланус Ланус 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Ланус Ланус 1:0 Индепендьенте

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ланус: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ланус 1:5 Ривер Плейт Суперлига Ланус 1:0 Ривер Плейт Суперлига Ланус 4:2 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Ривер Плейт 1:0 Ланус Кубок Либертадорес
Ланус 1:3 Ривер Плейт Примера Ланус 3:0 Ривер Плейт Суперкубок Ривер Плейт 1:1 Ланус Примера Ланус 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Ланус Примера Ривер Плейт 1:3 Ланус Копа Судамерикана Ланус 0:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана Ланус 0:1 Ривер Плейт Примера Ланус 5:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Ланус Примера Ривер Плейт 1:2 Ланус Примера А Ланус 1:4 Ривер Плейт Примера А Ланус 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана Ривер Плейт 1:2 Ланус Копа Судамерикана
Команда И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сан-Лоренсо 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ривер Плейт 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Арсенал Саранди 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Банфилд 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Эстудиантес Ла-Плата 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Сентраль Кордоба 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Аргентинос Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Расинг Авельянеда 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Бока Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Ланус 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
22. Атлетико Тукуман 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Дефенса и Хустисия 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0
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