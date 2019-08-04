Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ривер Плейт
2:0
Второй тайм: 77'
Ланус
1:0
23' ПенальтиБорре Рафаэль
28' Желтая карточкаПаскини Николас
2:0
30' ГолСуарес Матиас
45' Желтая карточкаКарраскаль Хорхе
67' Желтая карточкаПерес Энцо
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
14
Lucas
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Lucas VeraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
23'
1:0
28'
30'
45'
67'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =8 -5Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро
Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви
Ланус Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд
Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно Ланус 2:0 Уракан Лас-Эрас Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Ланус 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Тукуман 1:2 Ланус Ланус 2:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 2:1 Ланус Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Колон Годой Крус 0:2 Ланус Ланус 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Ланус Ланус 1:0 Индепендьенте
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ланус: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ланус 1:3 Ривер Плейт Примера Ланус 3:0 Ривер Плейт Суперкубок Ривер Плейт 1:1 Ланус Примера Ланус 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Ланус Примера Ривер Плейт 1:3 Ланус Копа Судамерикана Ланус 0:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана Ланус 0:1 Ривер Плейт Примера Ланус 5:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Ланус Примера Ривер Плейт 1:2 Ланус Примера А Ланус 1:4 Ривер Плейт Примера А Ланус 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана Ривер Плейт 1:2 Ланус Копа Судамерикана
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сан-Лоренсо
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ривер Плейт
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Арсенал Саранди
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Ланус
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|22.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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