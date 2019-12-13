Аргентина: Суперлига 2019-2020
Индепендьенте
2:3
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
9' ГолДомингес Сесильо
10' Желтая карточкаЛеал Луиш
1:1
38' ГолAngelo Gabrielli
2:1
45' ПенальтиРомеро Сильвио
50' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
2:2
60' ГолФонтанини Фабрицио
69' Желтая карточкаПерес Пабло II
74' Желтая карточкаAngelo Gabrielli
2:3
87' ГолMaxi Rodriguez1
90' Желтая карточкаAlexis Rodrigues
90' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
90' Желтая карточкаJorge Figal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Alan Sonora
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
9'
1:0
10'
38'
45'
2:1
60'
69'
74'
87'
2:3
90'
90'
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +9 =3 -8Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо
Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =5 -7Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия
Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Индепендьенте 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Индепендьенте 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Индепендьенте 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Индепендьенте 4:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|6
|2
|16 - 11
|30
|2.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|3.
|Ланус
|16
|8
|5
|3
|23 - 19
|29
|4.
|Велес Сарсфилд
|16
|8
|4
|4
|17 - 11
|28
|5.
|Ривер Плейт
|15
|8
|3
|4
|29 - 14
|27
|6.
|Арсенал Саранди
|16
|8
|3
|5
|27 - 20
|27
|7.
|Сан-Лоренсо
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|8.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|8
|2
|23 - 16
|26
|9.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|7
|4
|5
|25 - 20
|25
|11.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|7
|3
|6
|16 - 13
|24
|14.
|Индепендьенте
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|15.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|3
|7
|13 - 14
|21
|16.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|17.
|Унион Санта-Фе
|16
|5
|5
|6
|15 - 20
|20
|18.
|Сентраль Кордоба
|16
|4
|6
|6
|17 - 19
|18
|19.
|Колон
|16
|5
|1
|10
|16 - 26
|16
|20.
|Уракан
|16
|3
|6
|7
|8 - 16
|15
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|4
|2
|10
|18 - 19
|14
|22.
|Патронато де Парана
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
|23.
|Альдосиви
|16
|3
|3
|10
|13 - 25
|12
|24.
|Годой Крус
|16
|3
|0
|13
|16 - 36
|9
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