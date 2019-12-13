Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Индепендьенте
2:3
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
9' Гол
Домингес Сесильо
10' Желтая карточка
Леал Луиш
1:1
38' Гол
Angelo Gabrielli
2:1
45' Пенальти
Ромеро Сильвио
50' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
2:2
60' Гол
Фонтанини Фабрицио
69' Желтая карточка
Перес Пабло II
74' Желтая карточка
Angelo Gabrielli
2:3
87' Гол
Maxi Rodriguez1
90' Желтая карточка
Alexis Rodrigues
90' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
90' Желтая карточка
Jorge Figal
90'+3
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
4
Jorge
Figal
6
Санчес-Миньо
Хуан
8
Перес
Пабло
II
22
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
10
Martin
Nicolas
Benitez
11
Домингес
Сесильо
18
Ромеро
Сильвио
1
Alan
Aguerre
4
Angelo
Gabrielli
24
Фонтанини
Фабрицио
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
43
Морено
Анибал
20
Julian
Fernandez
II
10
Формика
Мауро
7
Леал
Луиш
30
Lucas
Albertengo
11
Maxi
Rodriguez1
Индепендьенте
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Ход матча

9'
Домингес Сесильо
(Jorge Figal)
1:0
10'
 
Леал Луиш
38'
1:1
Angelo Gabrielli
(Морено Анибал)
45'
Ромеро Сильвио
2:1
46'
Бланко Доминго
Martin Nicolas Benitez
 
46'
Паласиос Себастьян
Доминго Николас
 
50'
Санчес-Миньо Хуан
 
60'
2:2
Фонтанини Фабрицио
(Биттоло Мариано)
68'
 
Alexis Rodrigues
Lucas Albertengo
69'
Перес Пабло II
 
74'
 
Angelo Gabrielli
77'
 
Lucas Villarruel
Морено Анибал
83'
 
Braian Rivero
Формика Мауро
87'
2:3
Maxi Rodriguez1
(Braian Rivero)
90'
 
Alexis Rodrigues
90'
Lucas Daniel Romero
 
90'
Jorge Figal
 

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо
Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия
Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Индепендьенте Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Индепендьенте Примера
Индепендьенте 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Индепендьенте 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Индепендьенте 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Индепендьенте 4:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 16 8 6 2 16 - 11 30
2. Бока Хуниорс 16 8 5 3 19 - 7 29
3. Ланус 16 8 5 3 23 - 19 29
4. Велес Сарсфилд 16 8 4 4 17 - 11 28
5. Ривер Плейт 15 8 3 4 29 - 14 27
6. Арсенал Саранди 16 8 3 5 27 - 20 27
7. Сан-Лоренсо 16 8 2 6 23 - 22 26
8. Росарио Сентраль 16 6 8 2 23 - 16 26
9. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
10. Ньюэллс Олд Бойз 16 7 4 5 25 - 20 25
11. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
12. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
13. Эстудиантес Ла-Плата 16 7 3 6 16 - 13 24
14. Индепендьенте 15 6 3 6 17 - 19 21
15. Дефенса и Хустисия 16 6 3 7 13 - 14 21
16. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
17. Унион Санта-Фе 16 5 5 6 15 - 20 20
18. Сентраль Кордоба 16 4 6 6 17 - 19 18
19. Колон 16 5 1 10 16 - 26 16
20. Уракан 16 3 6 7 8 - 16 15
21. Химнасия Ла-Плата 16 4 2 10 18 - 19 14
22. Патронато де Парана 16 3 4 9 11 - 23 13
23. Альдосиви 16 3 3 10 13 - 25 12
24. Годой Крус 16 3 0 13 16 - 36 9


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