Голландия: Эредивизие 2019-2020

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Витесс
 
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Стадион:
ПЕК Зволле

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор
Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК
Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Витесс: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 11
Витесс 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Утрехт 2 2 0 0 7 - 3 6
3. Аякс 2 1 1 0 7 - 2 4
4. Херенвен 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Спарта Роттердам 2 1 1 0 6 - 3 4
6. ПСВ 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Твенте 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Витесс 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Виллем II 2 1 0 1 3 - 3 3
10. ВВВ-Венло 2 1 0 1 4 - 5 3
11. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Фейеноорд 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фортуна Ситтард 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Хераклес 2 0 1 1 1 - 5 1
15. АДО Ден Хааг 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Ваалвейк 2 0 0 2 1 - 5 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Эммен 2 0 0 2 0 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - ПЕК Зволле

    До начала игры, которая состоится 16.08.2019, осталось 2 дня 17 часов 27 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Витесс - ПЕК Зволле
    Витесс
    94.5% (52)
    Ничья
    3.6% (2)
    ПЕК Зволле
    1.8% (1)
    2:0 Витесс
    32.7% (18)
    2:1 Витесс
    32.7% (18)
    3:1 Витесс
    7.3% (4)
    1:0 Витесс
    7.3% (4)
    3:0 Витесс
    5.5% (3)
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