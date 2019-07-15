Голландия: Эредивизие 2019-2020
Витесс
Позже
Стадион: Гелредом
ПЕК Зволле
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +6 =8 -6Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор
Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК
Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Витесс: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 11
ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|ПСВ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Витесс
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|ВВВ-Венло
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Фейеноорд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|АДО Ден Хааг
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|Ваалвейк
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Витесс
94.5% (52)
Ничья
3.6% (2)
ПЕК Зволле
1.8% (1)
2:0 Витесс
32.7% (18)
2:1 Витесс
32.7% (18)
3:1 Витесс
7.3% (4)
1:0 Витесс
7.3% (4)
3:0 Витесс
5.5% (3)
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