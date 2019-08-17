Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Арминия
3:1
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
1:0
21' ГолJoakim Nilsson II
47' Желтая карточкаНазаров Дмитрий II
52' Желтая карточкаКусич Филип
2:0
61' ГолКлос Фабиан
2:1
76' ГолДафернер Кристоф
81' Желтая карточкаManuel Prietl
3:1
85' ПенальтиФогльзаммер Андреас
90' Желтая карточкаЦулехнер Филипп
10
Ябо
Рейнольд
36
Кусич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Шюц ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
-
16 Fabian Kunze
-
Главный тренер: Сайбен Джефф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кусич ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Маечак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Meyer
Ход матча
21'
52'
61'
2:0
76'
81'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +9 =7 -4Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли
Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин
Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт
Последние игры между собой
Арминия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Эрцгебирге Ауэ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Штуттгарт
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Карлсруэ
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|Арминия
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Дармштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Ганновер 96
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Зандхаузен
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Гройтер Фюрт
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Оснабрюк
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Бохум
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Динамо Дрезден
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Веен Висбаден
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
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