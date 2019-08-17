Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Арминия
3:1
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
21' Гол
Joakim Nilsson II
47' Желтая карточка
Назаров Дмитрий II
52' Желтая карточка
Кусич Филип
2:0
61' Гол
Клос Фабиан
2:1
76' Гол
Дафернер Кристоф
81' Желтая карточка
Manuel Prietl
3:1
85' Пенальти
Фогльзаммер Андреас
90' Желтая карточка
Цулехнер Филипп
90'+4
1
Stefan
Ortega
25
Клаусс
Джонатан
3
Берендт
Бриан
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
14
Эдмундссон
Йохан
10
Ябо
Рейнольд
19
Manuel
Prietl
30
Хартель
Марсель
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
1
Martin
Maennel
3
Михоевич
Марко
25
Выдра
Доминик
36
Кусич
Филип
8
Tom
Baumgart
7
Хохшайдт
Ян
17
Philipp
Riese
20
Calogero
Rizzuto
37
Теструт
Паскаль
10
Назаров
Дмитрий
II
11
Florian
Krueger
Арминия
4-5-1
Эрцгебирге Ауэ
3-4-3

Ход матча

21'
Joakim Nilsson II
(Эдмундссон Йохан)
1:0
47'
 
Назаров Дмитрий II
52'
 
Кусич Филип
61'
Клос Фабиан
(Manuel Prietl)
2:0
67'
 
Дафернер Кристоф
Теструт Паскаль
72'
 
Цулехнер Филипп
Florian Krueger
74'
Шюц Том
Эдмундссон Йохан
 
76'
2:1
Дафернер Кристоф
(Philipp Riese)
81'
Manuel Prietl
 
82'
 
Hikmet Ciftci
Выдра Доминик
83'
Зальгер Штефан
Ябо Рейнольд
 
85'
Фогльзаммер Андреас
3:1
90'
Суку Себио
Хартель Марсель
 
90'
 
Цулехнер Филипп

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли
Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин
Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт

Последние игры между собой

Арминия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Эрцгебирге Ауэ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Бундеслига 2
Арминия 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Арминия Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Гамбург 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Штуттгарт 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Эрцгебирге Ауэ 3 2 0 1 6 - 5 6
5. Арминия 3 1 2 0 7 - 5 5
6. Ян 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Дармштадт 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Хайденхайм 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Ганновер 96 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Зандхаузен 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Гройтер Фюрт 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Оснабрюк 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Нюрнберг 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Хольштайн Киль 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Бохум 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Динамо Дрезден 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Веен Висбаден 3 0 0 3 3 - 8 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Joakim Nilsson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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