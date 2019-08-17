Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Веен Висбаден
0:3
Конец матча
Ганновер 96
21' Желтая карточкаSebastian Mrowca
0:1
28' ГолДукш Марвин
47' Желтая карточкаManuel Schaeffler II
0:2
56' ГолМуслия Флоран
59' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
63' Желтая карточкаКун Моритц
75' Желтая карточкаМокенхаупт Саша
0:3
76' ПенальтиДукш Марвин
20
Кун
Моритц
22
Marvin
Ajani
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Кун МоритцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Marvin AjaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дамс НикласЗащитник
- Полузащитник
-
28 Goekhan GuelПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
13 Jakov Medic
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Долл
Ход матча
21'
28'
0:1
56'
0:2
59'
63'
75'
76'
0:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +11 =1 -8Веен Висбаден 3:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта
Ингольштадт 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Юрдинген 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Шпортфройнде Лотте 0:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Кайзерслаутерн Карл Цейсс 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:0 Фортуна Кёльн Цвиккау 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Карлсруэ Галлешер 1:4 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Пройссен Мюнстер Зонненхоф Гроссашпах 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Мюнхен-1860 Меппен 1:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:2 Вюрцбург Кикерс
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =2 -15Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген
Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96 Фортуна 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96
Последние игры между собой
Веен Висбаден: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Штуттгарт
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Карлсруэ
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|Арминия
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Дармштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Ганновер 96
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Зандхаузен
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Гройтер Фюрт
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Оснабрюк
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Бохум
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Динамо Дрезден
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Веен Висбаден
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
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