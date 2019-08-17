Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Веен Висбаден
0:3
Конец матча
Ганновер 96
0'
21' Желтая карточка
Sebastian Mrowca
0:1
28' Гол
Дукш Марвин
47' Желтая карточка
Manuel Schaeffler II
0:2
56' Гол
Муслия Флоран
59' Желтая карточка
Антон Вальдемар
63' Желтая карточка
Кун Моритц
75' Желтая карточка
Мокенхаупт Саша
0:3
76' Пенальти
Дукш Марвин
90'+3
1
Ватковяк
Лукас
20
Кун
Моритц
4
Мокенхаупт
Саша
5
Рёкер
Бенедикт
19
Нимайер
Михел
10
Sebastian
Mrowca
22
Marvin
Ajani
24
Jeremias
Lorch
15
Paterson
Chato
7
Maximilian
Dittgen
11
Niclas
Shipnoski
1
Цилер
Рон-Роберт
4
Корб
Юлиан
28
Франке
Марсель
31
Антон
Вальдемар
3
Альборнос
Миико
6
Бакалорц
Марвин
7
Приб
Эдгар
11
Майна
Линтон
35
Муслия
Флоран
33
Тойхерт
Седрик
17
Дукш
Марвин
Веен Висбаден
4-1-4-1
Ганновер 96
4-2-2-2

Ход матча

16'
Титш-Риверо Марсель
Paterson Chato
 
21'
Sebastian Mrowca
 
28'
0:1
Дукш Марвин
(Тойхерт Седрик)
46'
Manuel Schaeffler II
Рёкер Бенедикт
 
47'
Manuel Schaeffler II
 
56'
0:2
Муслия Флоран
(Дукш Марвин)
58'
 
Харагути Генки
Муслия Флоран
59'
 
Антон Вальдемар
63'
Кун Моритц
 
67'
 
Хорн Яннес
Тойхерт Седрик
75'
Мокенхаупт Саша
 
76'
0:3
Дукш Марвин
80'
Дамс Никлас
Sebastian Mrowca
 
85'
 
Элез Йосип
Франке Марсель

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Веен Висбаден Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Веен Висбаден 3:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта
Ингольштадт 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Юрдинген 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Шпортфройнде Лотте 0:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Кайзерслаутерн Карл Цейсс 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:0 Фортуна Кёльн Цвиккау 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Карлсруэ Галлешер 1:4 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Пройссен Мюнстер Зонненхоф Гроссашпах 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Мюнхен-1860 Меппен 1:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:2 Вюрцбург Кикерс
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген
Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96 Фортуна 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96

Последние игры между собой

Веен Висбаден: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Веен Висбаден 1:2 Ганновер 96 Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Гамбург 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Штуттгарт 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Эрцгебирге Ауэ 3 2 0 1 6 - 5 6
5. Арминия 3 1 2 0 7 - 5 5
6. Ян 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Дармштадт 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Хайденхайм 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Ганновер 96 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Зандхаузен 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Гройтер Фюрт 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Оснабрюк 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Нюрнберг 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Хольштайн Киль 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Бохум 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Динамо Дрезден 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Веен Висбаден 3 0 0 3 3 - 8 0


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