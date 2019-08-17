Германия: Бундеслига 2019-2020

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Вердер
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Фортуна
0'
18' Желтая карточка
Караман Кенан
26'
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
21
Топрак
Омер
18
Мойсандер
Никлас
32
Фридль
Марко
35
Эггештайн
Максимилиан
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
24
Эггештайн
Йоханнес
8
Юя
Осако
7
Рашица
Милот
24
Стеффен
Закари
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
5
Айхан
Кан
23
Гисельман
Нико
6
Моралес
Альфредо
34
Бэйкер
Льюис
15
Томми
Эрик
11
Караман
Кенан
29
Зуттнер
Маркус
28
Хеннингс
Роувен
Вердер
4-3-3
Фортуна
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Караман Кенан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер
Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Ольденбург 1:7 Вердер Блау-Вайс 94 Папенбург 4:1 Вердер Вердер 2:1 РБ Лейпциг Хоффенхайм 0:1 Вердер Вердер 2:2 Боруссия Д Фортуна 4:1 Вердер Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Вердер 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Вердер Шальке 04 0:2 Вердер Вердер 3:1 Майнц
Фортуна Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Виллинген 1:3 Фортуна Бенрат 1:15 Фортуна Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар
Андерлехт 1:2 Фортуна Фортуна 1:0 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:1 Фортуна Утрехт 1:0 Фортуна Фортуна 4:1 Ипсвич Сонсбек 0:3 Фортуна Шпортфройнде Лотте 0:6 Фортуна Вейер 0:14 Фортуна Хеми 1:1 Фортуна Фортуна 2:1 Ганновер 96 Золинген-Вальд 2:6 Фортуна Боруссия Д 3:2 Фортуна Фрайбург 1:1 Фортуна Фортуна 4:1 Вердер Майнц 3:1 Фортуна Фортуна 1:4 Бавария

Последние игры между собой

Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фортуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Фортуна 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Фортуна Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Вольфсбург 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Фрайбург 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Вердер 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Майнц 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Падерборн 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Боруссия Д 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Аугсбург 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Байер Л 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Фортуна 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Бавария 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Герта 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
13. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кёльн 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest-Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вердер 0:0 Фортуна
Вердер
93.2% (150)
Ничья
5.6% (9)
Фортуна
1.2% (2)
2:1 Вердер
52.8% (85)
2:0 Вердер
14.3% (23)
1:0 Вердер
12.4% (20)
3:1 Вердер
7.5% (12)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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