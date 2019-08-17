Германия: Бундеслига 2019-2020
Вердер
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Wohninvest-Weser-Stadion
Фортуна
18' Желтая карточкаКараман Кенан
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
8
Юя
Осако
34
Бэйкер
Льюис
15
Томми
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Бэйкер ЛьюисПолузащитник
-
15 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
-
-
14 Kelvin Ofori
-
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +10 =4 -6Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер
Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Ольденбург 1:7 Вердер Блау-Вайс 94 Папенбург 4:1 Вердер Вердер 2:1 РБ Лейпциг Хоффенхайм 0:1 Вердер Вердер 2:2 Боруссия Д Фортуна 4:1 Вердер Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Вердер 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Вердер Шальке 04 0:2 Вердер Вердер 3:1 Майнц
Фортуна Последние 20 матчей: +12 =3 -5Виллинген 1:3 Фортуна Бенрат 1:15 Фортуна Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар
Андерлехт 1:2 Фортуна Фортуна 1:0 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:1 Фортуна Утрехт 1:0 Фортуна Фортуна 4:1 Ипсвич Сонсбек 0:3 Фортуна Шпортфройнде Лотте 0:6 Фортуна Вейер 0:14 Фортуна Хеми 1:1 Фортуна Фортуна 2:1 Ганновер 96 Золинген-Вальд 2:6 Фортуна Боруссия Д 3:2 Фортуна Фрайбург 1:1 Фортуна Фортуна 4:1 Вердер Майнц 3:1 Фортуна Фортуна 1:4 Бавария
Последние игры между собой
Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фортуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Фрайбург
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Вердер
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Майнц
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Падерборн
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Боруссия Д
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Аугсбург
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Байер Л
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Фортуна
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Бавария
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Герта
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кёльн
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Вердер
93.2% (150)
Ничья
5.6% (9)
Фортуна
1.2% (2)
2:1 Вердер
52.8% (85)
2:0 Вердер
14.3% (23)
1:0 Вердер
12.4% (20)
3:1 Вердер
7.5% (12)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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