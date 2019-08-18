Румыния: Первая лига 2019-2020
ФКСБ
1:2
Конец матча
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
КСМ Политехника Яссы
36' Желтая карточкаBradley Diallo
0:1
40' ГолФрасинеску Козмин
47' Желтая карточкаБреевелд Никандро
50' Желтая карточкаКристя Юлиан
1:1
52' ПенальтиТэнасе Флорин
68' Желтая карточкаAndrei Marc
70' Желтая карточкаТэнасе Флорин
1:2
73' ГолFlorian Loshaj
90' Желтая карточкаПлатини Суареш
99
Влад
Даниэл
70
Белу
Клаудиу
17
Кристя
Юлиан
73
Andrei
Marc
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
70 Белу КлаудиуЗащитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
-
73 Andrei MarcЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Попа АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Virgil Andronache
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Dídac Vilà I
-
18 Vlad Danale
-
Главный тренер: Mihai Teja
Ход матча
36'
40'
50'
52'
1:1
68'
70'
73'
1:2
90'
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +12 =4 -4Млада Болеслав 0:1 ФКСБ ФКСБ 1:3 Волунтари ФКСБ 0:0 Млада Болеслав Астра 2:1 ФКСБ
ФКСБ 2:3 Алашкерт ФКСБ 0:2 Ботошани Алашкерт 0:3 ФКСБ Сепси 0:0 ФКСБ Милсами 1:2 ФКСБ ФКСБ 4:3 Германнштадт ФКСБ 2:0 Милсами ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:5 ФКСБ Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 ФКСБ ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Сепси ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 ФКСБ
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =7 -7КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра
ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Конкордия Кьяжна КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Германнштадт 2:0 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|13 - 6
|11
|4.
|Университатя Крайова
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|5.
|Ботошани
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Сепси
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|8.
|Астра
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Германнштадт
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|10.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|ФКСБ
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|12.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Академика Клинчени
|6
|1
|0
|5
|9 - 16
|3
|14.
|Динамо Бухарест
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
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