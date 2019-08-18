Румыния: Первая лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2019-2020
ФКСБ
1:2
Конец матча

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
36' Желтая карточка
Bradley Diallo
0:1
40' Гол
Фрасинеску Козмин
47' Желтая карточка
Бреевелд Никандро
50' Желтая карточка
Кристя Юлиан
1:1
52' Пенальти
Тэнасе Флорин
68' Желтая карточка
Andrei Marc
70' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
1:2
73' Гол
Florian Loshaj
90' Желтая карточка
Платини Суареш
90'+4
99
Влад
Даниэл
70
Белу
Клаудиу
17
Кристя
Юлиан
73
Andrei
Marc
3
Ionut
Pantiru
26
Оайдэ
Рэзван
5
Пинтилий
Михай
10
Тэнасе
Флорин
28
Роман
Михай
IV
27
Гикевич
Лукаш
14
Моутинью
Тьерри
12
Русу
Денис
32
Adria
Gallego
23
Фрасинеску
Козмин
13
Bradley
Diallo
3
Andrei
Radu
86
Бреевелд
Никандро
22
Florian
Loshaj
99
Iuliu
Hatiegan
8
Juan
Pablo
Passaglia
88
Ionut
Francisc
Cristea
10
Кристя
Андрей
ФКСБ
КСМ Политехника Яссы

Ход матча

36'
 
Bradley Diallo
40'
0:1
Фрасинеску Козмин
(Кристя Андрей)
46'
 
Платини Суареш
Iuliu Hatiegan
46'
Попеску Овидиу
Пинтилий Михай
 
46'
Попа Адриан
Роман Михай IV
 
47'
 
Бреевелд Никандро
50'
Кристя Юлиан
 
52'
Тэнасе Флорин
1:1
61'
Ньоэр Харлем-Эдди
Гикевич Лукаш
 
68'
Andrei Marc
 
70'
Тэнасе Флорин
 
72'
 
Adrian Balan
Кристя Андрей
73'
1:2
Florian Loshaj
78'
 
Vlad Danale
Ionut Francisc Cristea
90'
 
Платини Суареш

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Млада Болеслав 0:1 ФКСБ ФКСБ 1:3 Волунтари ФКСБ 0:0 Млада Болеслав Астра 2:1 ФКСБ
ФКСБ 2:3 Алашкерт ФКСБ 0:2 Ботошани Алашкерт 0:3 ФКСБ Сепси 0:0 ФКСБ Милсами 1:2 ФКСБ ФКСБ 4:3 Германнштадт ФКСБ 2:0 Милсами ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:5 ФКСБ Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 ФКСБ ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Сепси ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 ФКСБ
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =7 -7
КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра
ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Конкордия Кьяжна КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Германнштадт 2:0 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы 1:0 ФКСБ Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 4 2 0 14 - 4 14
2. КСМ Политехника Яссы 6 4 2 0 8 - 2 14
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 13 - 6 11
4. Университатя Крайова 6 3 1 2 8 - 6 10
5. Ботошани 6 2 4 0 12 - 7 10
6. Газ Метан Mедиаш 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Сепси 6 1 5 0 5 - 4 8
8. Астра 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Германнштадт 6 2 0 4 9 - 14 6
10. Волунтари 5 1 2 2 5 - 7 5
11. ФКСБ 6 1 1 4 7 - 12 4
12. Киндия Тырговиште 6 1 1 4 7 - 13 4
13. Академика Клинчени 6 1 0 5 9 - 16 3
14. Динамо Бухарест 6 1 0 5 6 - 15 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...