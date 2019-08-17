Австрия: Бундеслига 2019-2020
0:1
44' ГолДедич Златко
50' Желтая карточкаNemanja Celic
60' Желтая карточкаLukas Grgic
68' Желтая карточкаFlorian Rieder
80' Желтая карточкаKevin Nitzlnader
1:1
81' ГолМюллер Валентино
29
Marko
Raguz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Marko RaguzНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Lukas GrgicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Felix AdjeiПолузащитник
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
44'
0:1
50'
60'
68'
80'
81'
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК
ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен
Ваттенс Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс
Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс Ваттенс 2:1 Капфенберг Блау-Вайс Линц 1:1 Ваттенс Ваттенс 5:1 Флоридсдорфер Аустрия Клагенфурт 1:1 Ваттенс
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ваттенс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|2.
|ЛАСК
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Вольфсбергер
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|6.
|Ваттенс
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|7.
|Рапид Вена
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Аустрия Вена
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|9.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Маттерсбург
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|11.
|Санкт-Пёльтен
|4
|0
|2
|2
|3 - 12
|2
|12.
|Адмира
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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