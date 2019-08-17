Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
ЛАСК
1:1
Конец матча

Стадион:
Ваттенс
0'
0:1
44' Гол
Дедич Златко
50' Желтая карточка
Nemanja Celic
60' Желтая карточка
Lukas Grgic
68' Желтая карточка
Florian Rieder
80' Желтая карточка
Kevin Nitzlnader
1:1
81' Гол
Мюллер Валентино
90'+4
1
Шлагер
Александер
43
Nemanja
Celic
18
Gernot
Trauner
21
Востри
Маркус
28
Dominik
Frieser
23
Stefan
Haudum
25
Холланд
Джеймс
30
Andres
Andrade
III
33
Thomas
Sabitzer
19
Мюллер
Валентино
29
Marko
Raguz
25
Ferdinand
Oswald
34
Stefan
Hager
13
Agonay
Jimenez
Ione
4
Гугганиг
Давид
8
Kevin
Nitzlnader
3
Michael
Svoboda
46
Lukas
Grgic
10
Florian
Toplitsch
7
Benjamin
Pranter
18
Вальх
Клеменс
22
Дедич
Златко
ЛАСК
3-4-2-1
Ваттенс
3-4-1-2

Ход матча

44'
0:1
Дедич Златко
(Lukas Grgic)
46'
Yusuf Otubanjo
Stefan Haudum
 
50'
Nemanja Celic
 
53'
Peter Michorl
Холланд Джеймс
 
58'
 
Sandro Neurauter
Вальх Клеменс
60'
 
Lukas Grgic
64'
Philipp Wiesinger
Gernot Trauner
 
65'
 
Florian Rieder
Florian Toplitsch
68'
 
Florian Rieder
80'
 
Kevin Nitzlnader
81'
Мюллер Валентино
(Peter Michorl)
1:1
81'
 
Felix Adjei
Kevin Nitzlnader

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК
ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен
Ваттенс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс
Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс Ваттенс 2:1 Капфенберг Блау-Вайс Линц 1:1 Ваттенс Ваттенс 5:1 Флоридсдорфер Аустрия Клагенфурт 1:1 Ваттенс

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ваттенс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
ЛАСК 8:2 Ваттенс Товарищеские матчи Ваттенс 2:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Ваттенс Эрсте Лига Ваттенс 3:2 ЛАСК Эрсте Лига
ЛАСК 4:0 Ваттенс Эрсте Лига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 17 - 3 12
2. ЛАСК 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Хартберг 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Штурм 3 2 0 1 4 - 1 6
5. Вольфсбергер 4 2 0 2 10 - 6 6
6. Ваттенс 4 1 2 1 7 - 6 5
7. Рапид Вена 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Аустрия Вена 3 1 0 2 6 - 7 3
9. Альтах 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Маттерсбург 4 1 0 3 4 - 15 3
11. Санкт-Пёльтен 4 0 2 2 3 - 12 2
12. Адмира 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Дедич Златко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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