Румыния: Первая лига 2019-2020

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Киндия Тырговиште
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
14' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
16' Желтая карточка
Cristian Negut
1:0
19' Гол
Cristian Negut
20' Желтая карточка
Стратон Кэтэлин
32'
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
4
Alexandru
Constanntin
Benga
14
Mihai
Leca
15
Cornel
Dinu
20
Cristian
Negut
94
Ovidiu
Bic
10
Ливиу
Михай
II
6
Andrei
Serban
13
Cristian
Cherchez
11
Флоря
Константин
93
Пискителли
Риккардо
88
Gabriel
Moura
2
Климавичюс
Линас
13
Denis
Ciobotariu
20
Andrei
Sin
5
Рэуцэ
Александру
27
Драгус
Денис
22
Deian
Sorescu
8
Брю
Кевин
98
Andreas
Mihaiu
43
Монтини
Маттиа
Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест

Ход матча

14'
 
Рэуцэ Александру
16'
Cristian Negut
 
19'
Cristian Negut
(Andrei Serban)
1:0
20'
 
Стратон Кэтэлин
20'
 
Laurentiu Corbu
Andrei Sin

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца
Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Поли Тимишоара Рипенсия Тимишоара 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:0 Dacia Unirea Braila Фарул 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:2 Daco-Getica Bucuresti Дачия Миовени 1:4 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Петролул Плоешти
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +10 =3 -7
КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова
Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Килмарнок Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы Конкордия Кьяжна 0:2 Динамо Бухарест Германнштадт 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:0 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Ботошани КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Бухарест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Бухарест 5:0 Киндия Тырговиште Кубок
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Вииторул Констанца 5 3 2 0 13 - 6 11
3. КСМ Политехника Яссы 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Университатя Крайова 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Ботошани 5 2 3 0 11 - 6 9
6. Газ Метан Mедиаш 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Астра 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Сепси 5 1 4 0 4 - 3 7
9. Германнштадт 6 2 0 4 9 - 14 6
10. Волунтари 5 1 2 2 5 - 7 5
11. ФКСБ 5 1 1 3 6 - 10 4
12. Киндия Тырговиште 1:0 6 1 1 4 5 - 11 4
13. Академика Клинчени 6 1 0 5 9 - 16 3
14. Динамо Бухарест 0:1 6 1 0 5 4 - 13 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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