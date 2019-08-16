Румыния: Первая лига 2019-2020
Киндия Тырговиште
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Илие Оана
Динамо Бухарест
14' Желтая карточкаРэуцэ Александру
16' Желтая карточкаCristian Negut
1:0
19' ГолCristian Negut
20' Желтая карточкаСтратон Кэтэлин
25
Mihai
Aioani
14
Mihai
Leca
15
Cornel
Dinu
94
Ovidiu
Bic
20
Andrei
Sin
27
Драгус
Денис
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
-
15 Cornel DinuЗащитник
- Полузащитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Andrei SinЗащитник
- Полузащитник
-
27 Драгус ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
-
31 Geani Cretu
-
-
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
Ход матча
14'
16'
19'
1:0
20'
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +12 =3 -5Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца
Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Поли Тимишоара Рипенсия Тимишоара 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:0 Dacia Unirea Braila Фарул 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:2 Daco-Getica Bucuresti Дачия Миовени 1:4 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Петролул Плоешти
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +10 =3 -7КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова
Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Килмарнок Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы Конкордия Кьяжна 0:2 Динамо Бухарест Германнштадт 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:0 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Ботошани КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Бухарест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|13 - 6
|11
|3.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|4.
|Университатя Крайова
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Ботошани
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Астра
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Сепси
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|Германнштадт
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|10.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|12.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|13.
|Академика Клинчени
|6
|1
|0
|5
|9 - 16
|3
|14.
|Динамо Бухарест
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
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