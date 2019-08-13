Испания: Ла Лига 2019-2020

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Сельта
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль
Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм
Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 6:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера
Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Леганес 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эйбар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 17.08.2019, осталось 2 дня 16 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сельта - Реал Мадрид
    Сельта
    1.8% (1)
    Ничья
    12.7% (7)
    Реал Мадрид
    85.5% (47)
    1:2 Реал Мадрид
    49.1% (27)
    1:3 Реал Мадрид
    14.5% (8)
    0:2 Реал Мадрид
    5.5% (3)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
    0:3 Реал Мадрид
    3.6% (2)
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