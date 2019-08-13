Испания: Ла Лига 2019-2020
Сельта
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Стадион: Abanca Balaidos
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль
Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =2 -9Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм
Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эйбар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Сельта
1.8% (1)
Ничья
12.7% (7)
Реал Мадрид
85.5% (47)
1:2 Реал Мадрид
49.1% (27)
1:3 Реал Мадрид
14.5% (8)
0:2 Реал Мадрид
5.5% (3)
1:1 Ничья
5.5% (3)
0:3 Реал Мадрид
3.6% (2)
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