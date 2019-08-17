Румыния: Первая лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2019-2020
Сепси
1:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
0:1
11' Гол
Паун-Александру Константин
30' Желтая карточка
Костаке Йонуц
1:1
31' Гол
Dylan Flores
35' Желтая карточка
Паун-Александру Константин
42'
95
Csongor
Fejer
88
Димитров
Радослав
3
Баришич
Хрвое
4
Тинчу
Разван
96
Штефан
Флорин
2
Szabolcs
Kilyen
8
Васвари
Габриэл
10
Dylan
Flores
27
Nicolae
Carnat
18
Шафранко
Павол
25
Каранович
Горан
12
Ватка
Космин
25
Бутян
Михай
30
Мурешан
Андрей
92
Mike
Cestor
77
Петелеу
Андрей
94
Catalin
Itu
28
Хобан
Овидиу
7
Паун-Александру
Константин
18
Костаке
Йонуц
99
Рондон
Марио
11
Перейра
Мишель
Сепси
ЧФР Клуж

Ход матча

11'
0:1
Паун-Александру Константин
15'
Гал-Андрезли Петер
Szabolcs Kilyen
 
30'
 
Костаке Йонуц
31'
Dylan Flores
1:1
35'
 
Паун-Александру Константин

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Университатя Крайова 0:1 Сепси Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ
Волунтари 0:0 Сепси Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 ФКСБ Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра ФКСБ 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Селтик Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж
Маккаби Тель-Авив 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Тель-Авив Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Астана ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Астана 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Оренбург 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Астра 1:5 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ

Последние игры между собой

Сепси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Сепси 0:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 3:1 Сепси Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Сепси Первая лига Сепси 0:1 ЧФР Клуж Кубок
Сепси 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:2 ЧФР Клуж Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:1 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Вииторул Констанца 5 3 2 0 13 - 6 11
3. КСМ Политехника Яссы 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Университатя Крайова 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Ботошани 5 2 3 0 11 - 6 9
6. Газ Метан Mедиаш 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Сепси 1:1 6 1 5 0 5 - 4 8
8. Астра 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Германнштадт 6 2 0 4 9 - 14 6
10. Волунтари 5 1 2 2 5 - 7 5
11. ФКСБ 5 1 1 3 6 - 10 4
12. Киндия Тырговиште 6 1 1 4 7 - 13 4
13. Академика Клинчени 6 1 0 5 9 - 16 3
14. Динамо Бухарест 6 1 0 5 6 - 15 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...