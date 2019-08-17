Румыния: Первая лига 2019-2020
Сепси
1:1
Первый тайм: 42'
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
ЧФР Клуж
0:1
11' ГолПаун-Александру Константин
30' Желтая карточкаКостаке Йонуц
1:1
31' ГолDylan Flores
35' Желтая карточкаПаун-Александру Константин
10
Dylan
Flores
12
Ватка
Космин
25
Бутян
Михай
92
Mike
Cestor
94
Catalin
Itu
28
Хобан
Овидиу
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Dylan FloresПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кононго УгоЗащитник
- Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
-
19 Салли ЭдгарНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ксаба Ласзло
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
12 Ватка КосминВратарь
-
25 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
-
92 Mike CestorЗащитник
- Защитник
-
94 Catalin ItuПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
11'
30'
31'
1:1
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +2 =6 -12Университатя Крайова 0:1 Сепси Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ
Волунтари 0:0 Сепси Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 ФКСБ Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра ФКСБ 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =5 -3Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Селтик Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж
Маккаби Тель-Авив 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Тель-Авив Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Астана ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Астана 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Оренбург 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Астра 1:5 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ
Последние игры между собой
Сепси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:1
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|13 - 6
|11
|3.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|4.
|Университатя Крайова
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Ботошани
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Сепси
|1:1
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|8.
|Астра
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Германнштадт
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|10.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|12.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Академика Клинчени
|6
|1
|0
|5
|9 - 16
|3
|14.
|Динамо Бухарест
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
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