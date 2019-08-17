Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
4:2
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
0:1
26' Гол
Насри Самир
50' Желтая карточка
Аджагун Абдул
1:1
52' Пенальти
Номбе Мбойо
2:1
57' Гол
Эрве Каж
60' Желтая карточка
Каембе Эдо
2:2
66' Пенальти
Влап Михел
3:2
73' Гол
Номбе Мбойо
4:2
79' Гол
Д'Эне Кристоф
90'+5
1
Брюззезе
Себастьен
2
Petar
Golubovic
4
Кагельмахер
Гари
3
Brendan
Hines-Ike
30
Д'Эне
Кристоф
8
Аджагун
Абдул
23
Де
Сар
Жюльен
51
Оканси
Эрик
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
19
Tyrone
Ivanof
7
Номбе
Мбойо
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
54
Сарделла
Киллиан
4
Компани
Венсан
34
Сандлер
Филипп
50
Sieben
Dewaele
39
Каембе
Эдо
19
Шадли
Насер
14
Насри
Самир
10
Влап
Михел
51
Версхарен
Яри
24
Телин
Исаак
Кортрейк
4-2-3-1
Андерлехт
4-1-4-1

Ход матча

26'
0:1
Насри Самир
(Влап Михел)
46'
Эрве Каж
Tyrone Ivanof
 
50'
Аджагун Абдул
 
52'
Номбе Мбойо
1:1
57'
Эрве Каж
(Ван дер Брюгген Ханнес)
2:1
58'
 
Геркенс Питер
Телин Исаак
60'
 
Каембе Эдо
63'
 
Амузу Френсис
Сарделла Киллиан
66'
2:2
Влап Михел
73'
Номбе Мбойо
3:2
78'
 
Докю Жереми
Шадли Насер
79'
Д'Эне Кристоф
4:2
84'
Бацула Андрей
Оканси Эрик
 
88'
Азуни Ларри
Аджагун Абдул
 

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор
Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде
Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 2:3 Брюгге Генк 3:0 Андерлехт Остенде 0:2 Андерлехт

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 10
Андерлехт: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 3
Андерлехт 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:4 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:2 Андерлехт Первый дивизион А
Кортрейк 1:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Про Андерлехт 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:2 Андерлехт Кубок Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Про Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:1 Кортрейк Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 1 0 11 - 1 10
2. Мускрон-Перювельз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Мехелен 0:1 4 2 1 1 5 - 2 7
4. Кортрейк 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Ройал Антверпен 3 2 0 1 9 - 4 6
6. Стандард 3 2 0 1 7 - 2 6
7. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Шарлеруа 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Гент 3 1 1 1 8 - 4 4
10. Генк 0:0 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Зульте-Варегем 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Сент-Трюйден 3 1 0 2 2 - 8 3
13. Серкль Брюгге 1:0 4 1 0 3 3 - 8 3
14. Андерлехт 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Васланд-Беверен 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
16. Эйпен 4 0 2 2 3 - 11 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Насри Самир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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