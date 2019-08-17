Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
4:2
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
Андерлехт
0:1
26' ГолНасри Самир
50' Желтая карточкаАджагун Абдул
1:1
52' ПенальтиНомбе Мбойо
2:1
57' ГолЭрве Каж
60' Желтая карточкаКаембе Эдо
2:2
66' ПенальтиВлап Михел
3:2
73' ГолНомбе Мбойо
4:2
79' ГолД'Эне Кристоф
51
Оканси
Эрик
39
Каембе
Эдо
19
Шадли
Насер
14
Насри
Самир
10
Влап
Михел
24
Телин
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Полузащитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
-
39 Эзекиль ИмохНападающий
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
19 Шадли НасерПолузащитник
-
14 Насри СамирПолузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Телин ИсаакНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аджич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Simon Davies
Ход матча
26'
0:1
50'
52'
1:1
57'
60'
66'
2:2
73'
3:2
79'
4:2
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +11 =3 -6Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор
Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт Последние 20 матчей: +5 =6 -9Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде
Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 2:3 Брюгге Генк 3:0 Андерлехт Остенде 0:2 Андерлехт
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 10
Андерлехт: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 3
Кортрейк 1:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Про Андерлехт 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:2 Андерлехт Кубок Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Про Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:1 Кортрейк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Мускрон-Перювельз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Мехелен
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|4.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Ройал Антверпен
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|6.
|Стандард
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|8 - 4
|4
|10.
|Генк
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Сент-Трюйден
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|13.
|Серкль Брюгге
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Андерлехт
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Васланд-Беверен
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|Эйпен
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
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