Голландия: Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
1:4
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Аякс
27' Желтая карточкаМартинес Лисандро
33' Желтая карточкаВан Ойен Петер
42' Желтая карточкаВан де Бек Донни
0:1
44' ГолЗиеш Хаким
48' Желтая карточкаЯнссен Рул
0:2
49' ПенальтиТадич Душан
0:3
66' ГолХунтелаар Клаас-Ян
0:4
76' ГолНерес Давид
1:4
89' ГолЛинторст Эверт
24
Онана
Андре
18
Марин
Рэзван
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Levy Bosch
-
-
Главный тренер: Маскант Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Де Вит ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
42'
44'
0:1
48'
49'
0:2
66'
76'
0:4
89'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
3 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 13
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
32 Владение мячом, % 68
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =5 -8Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен
Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Гронинген 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 Хераклес
Аякс Последние 20 матчей: +14 =4 -2Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 11
Аякс: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|2.
|Витесс
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Спарта Роттердам
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|ПСВ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|ВВВ-Венло
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Фейеноорд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Ваалвейк
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|17.
|АДО Ден Хааг
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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