Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
1:4
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
27' Желтая карточка
Мартинес Лисандро
33' Желтая карточка
Ван Ойен Петер
42' Желтая карточка
Ван де Бек Донни
0:1
44' Гол
Зиеш Хаким
48' Желтая карточка
Янссен Рул
0:2
49' Пенальти
Тадич Душан
0:3
66' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
0:4
76' Гол
Нерес Давид
1:4
89' Гол
Линторст Эверт
90'+2
1
Киршбаум
Торстен
2
Tobias
Pachonik
13
Рёзелер
Нильс
5
Шефер
Штеффен
4
Янссен
Рул
21
Линторст
Эверт
20
Ван
Брюген
Дамиан
11
Richard
Neudecker
15
Синклейр
Джером
9
Сориано
Элиа
8
Ван
Ойен
Петер
24
Онана
Андре
28
Дест
Серджино
2
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
18
Марин
Рэзван
6
Ван
де
Бек
Донни
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
11
Промес
Куинси
ВВВ-Венло
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

27'
 
Мартинес Лисандро
33'
Ван Ойен Петер
 
41'
 
Нерес Давид
Промес Куинси
42'
 
Ван де Бек Донни
44'
0:1
Зиеш Хаким
(Тадич Душан)
46'
Кум Кристиан
Шефер Штеффен
 
48'
Янссен Рул
 
49'
0:2
Тадич Душан
59'
 
Хунтелаар Клаас-Ян
Зиеш Хаким
66'
0:3
Хунтелаар Клаас-Ян
(Тальяфико Николас)
71'
Райт Хаджи
Синклейр Джером
 
73'
 
Альварес Эдсон
Мартинес Лисандро
76'
0:4
Нерес Давид
84'
Шейманн Самюэл
Сориано Элиа
 
89'
Линторст Эверт
(Richard Neudecker)
1:4

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 13
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 32 Владение мячом, % 68

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен
Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Гронинген 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 Хераклес
Аякс Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс
Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир Аякс 1:1 Ольборг Аякс 11:2 Квик-20 Де Графсхап 1:4 Аякс Аякс 4:1 Утрехт Аякс 2:3 Тоттенхэм Виллем II 0:4 Аякс Тоттенхэм 0:1 Аякс Аякс 4:2 Витесс Гронинген 0:1 Аякс Ювентус 1:2 Аякс

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 11
Аякс: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 0
Аякс 6:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Аякс Эредивизие
ВВВ-Венло 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Аякс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 7:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:4 Аякс Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Аякс Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
2. Витесс 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Спарта Роттердам 3 2 1 0 8 - 4 7
4. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Утрехт 2 2 0 0 7 - 3 6
6. Херенвен 2 1 1 0 5 - 1 4
7. ПСВ 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Твенте 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Виллем II 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
11. ВВВ-Венло 3 1 0 2 5 - 9 3
12. Фейеноорд 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фортуна Ситтард 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Хераклес 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Ваалвейк 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Эммен 2 0 0 2 0 - 6 0
17. АДО Ден Хааг 3 0 0 3 4 - 9 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 2 - 9 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...