Германия: Бундеслига 2019-2020
Боруссия М
0:0
Конец матча
Стадион: Боруссия Парк Зрители: 54022
Шальке 04
15' Желтая карточкаНойхаус Флориан
16' Желтая карточкаСтамбули Бенжамин
57' Желтая карточкаБенеш Ласло
63' Желтая карточкаКалиджиури Даниэль
89' Желтая карточкаЛайнер Штефан
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
22
Бенеш
Ласло
36
Эмболо
Брель
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Херцог АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сане СалифЗащитник
- Полузащитник
-
21 Резе ФабианНападающий
- Нападающий
-
37 Munir Mercan
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
57'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =4 -6Зандхаузен 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:2 Челси Боруссия М 0:2 Атлетик Б Боруссия М 2:1 Анже
Боруссия М 2:1 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:5 Боруссия М Аугсбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 1:0 Мюнхен-1860 Боруссия М 8:0 Мёнхенгладбах Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Боруссия Д Нюрнберг 0:4 Боруссия М Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Штуттгарт 1:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Ганновер 96 0:1 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вердер Фортуна 3:1 Боруссия М Цвиккау 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Фрайбург
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =6 -7Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья
Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04 Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Шальке 04: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Боруссия М 2:2 Шальке 04 Лига Европы Шальке 04 1:1 Боруссия М Лига Европы Боруссия М 4:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Боруссия М Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия М Бундеслига Шальке 04 0:2 Боруссия М Кубок Боруссия М 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 3:1 Шальке 04 Кубок Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Байер Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Шальке 04
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бавария
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Герта
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Кёльн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Боруссия М
67.7% (109)
Ничья
27.3% (44)
Шальке 04
5% (8)
2:1 Боруссия М
42.9% (69)
1:1 Ничья
19.9% (32)
1:0 Боруссия М
11.2% (18)
2:2 Ничья
6.8% (11)
2:0 Боруссия М
5.6% (9)
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