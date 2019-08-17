Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

94' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Закария Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Закария Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Тактическая замена. Арит Амин уходит с поля и его заменяет Munir Mercan

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Бенеш Ласло не смог попасть в створ ударом издали

90' Хорошая попытка от Бургшталлер Гвидо , был неплохой удар, но вратарь спас

89' Лайнер Штефан получил желтую карточку от судьи

89' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

89' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Нюбель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Бенеш Ласло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

84' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

83' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

81' Хорошая попытка от Плеа Алассан , был неплохой удар, но вратарь спас

80' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Сегодняшная посещаемость составляет 54022 болельщиков

76' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Стамбули Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Стамбули Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Пространство открывается для Бургшталлер Гвидо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

70' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

68' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Нюбель Александр выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

65' Бургшталлер Гвидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

63' Калиджиури Даниэль получил желтую карточку от судьи

62' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Закария Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Хорошая попытка от Настасич Матия , был неплохой удар, но вратарь спас

59' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

58' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Бенеш Ласло получил желтую карточку от судьи

57' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' ШТАНГА! Гол почти забит, Плеа Алассан нанесла удар, но мяч попал в штангу!

55' Тюрам Маркус разрезает оборону соперника отличным пасом

54' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

52' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Маккенни Уэстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Настасич Матия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Раман Бенито получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

49' Раман Бенито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Пространство открывается для Тюрам Маркус , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

48' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля