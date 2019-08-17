Германия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2019-2020
Боруссия М
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 54022
Шальке 04
0'
15' Желтая карточка
Нойхаус Флориан
16' Желтая карточка
Стамбули Бенжамин
57' Желтая карточка
Бенеш Ласло
63' Желтая карточка
Калиджиури Даниэль
89' Желтая карточка
Лайнер Штефан
90'+5
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
8
Закария
Денис
22
Бенеш
Ласло
32
Нойхаус
Флориан
36
Эмболо
Брель
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
17
Стамбули
Бенжамин
5
Настасич
Матия
24
Ощипка
Бастиан
2
Маккенни
Уэстон
6
Маскарель
Омар
18
Калиджиури
Даниэль
25
Арит
Амин
9
Раман
Бенито
19
Бургшталлер
Гвидо
Боруссия М
4-1-2-1-2
Шальке 04
4-2-3-1

Ход матча

15'
Нойхаус Флориан
 
16'
 
Стамбули Бенжамин
57'
Бенеш Ласло
 
63'
 
Калиджиури Даниэль
63'
Джонсон Фабиан
Нойхаус Флориан
 
74'
 
Резе Фабиан
Раман Бенито
77'
Раффаэл де Араужо
Эмболо Брель
 
82'
Траоре Ибраима
Тюрам Маркус
 
85'
 
Сане Салиф
Маккенни Уэстон
89'
Лайнер Штефан
 
90'
 
Munir Mercan
Арит Амин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Зандхаузен 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:2 Челси Боруссия М 0:2 Атлетик Б Боруссия М 2:1 Анже
Боруссия М 2:1 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:5 Боруссия М Аугсбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 1:0 Мюнхен-1860 Боруссия М 8:0 Мёнхенгладбах Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Боруссия Д Нюрнберг 0:4 Боруссия М Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Штуттгарт 1:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Ганновер 96 0:1 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вердер Фортуна 3:1 Боруссия М Цвиккау 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Фрайбург
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья
Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04 Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Шальке 04: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Шальке 04 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Шальке 04 Бундеслига
Боруссия М 2:2 Шальке 04 Лига Европы Шальке 04 1:1 Боруссия М Лига Европы Боруссия М 4:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Боруссия М Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия М Бундеслига Шальке 04 0:2 Боруссия М Кубок Боруссия М 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 3:1 Шальке 04 Кубок Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Вольфсбург 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фортуна 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Байер Л 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Шальке 04 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Боруссия М 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бавария 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Герта 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Падерборн 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Кёльн 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Вердер 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Майнц 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Аугсбург 1 0 0 1 1 - 5 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Шальке 04
Боруссия М
67.7% (109)
Ничья
27.3% (44)
Шальке 04
5% (8)
2:1 Боруссия М
42.9% (69)
1:1 Ничья
19.9% (32)
1:0 Боруссия М
11.2% (18)
2:2 Ничья
6.8% (11)
2:0 Боруссия М
5.6% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...