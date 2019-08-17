Словакия: Суперлига 2019-2020
Сеница
2:2
Второй тайм: 85'
Стадион: ФК Сеница
Ружомберок
1:0
19' ГолFrank Castaneda
29' Желтая карточкаIvan Krajcirik
2:0
31' ПенальтиFrank Castaneda
40' Желтая карточкаТакач Далибор
2:1
45' ПенальтиТвардзик Филип
45' Желтая карточкаКесе Кристи
49' Желтая карточкаКрч Якуб
59' Желтая карточкаRoberto Dias
2:2
65' ГолOndrej Novotny
75' Желтая карточкаDenis Baumgartner
Ход матча
19'
1:0
29'
31'
2:0
40'
45'
2:1
45'
49'
59'
65'
2:2
Предыдущие игры
Сеница Последние 20 матчей: +9 =2 -9Земплин 3:0 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Середь 2:1 Сеница Сеница 3:1 Тренчин
Железярне Подбрезова 1:0 Сеница Сеница 3:1 Злате Моравце Нитра 2:3 Сеница Сеница 2:0 Спартак Трнава Сеница 4:0 Тренчин Спартак Трнава 0:1 Сеница Сеница 0:0 Спартак Трнава Сеница 4:1 Нитра Тренчин 2:3 Сеница Спартак Трнава 1:0 Сеница Сеница 0:0 Железярне Подбрезова Злате Моравце 3:2 Сеница Сеница 5:1 Нитра Сеница 1:2 Слован Братислава ДАК 1:0 Сеница Сеница 0:1 Жилина
Ружомберок Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра
Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце
Последние игры между собой
Сеница: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Сеница Суперлига Ружомберок 3:1 Сеница Суперлига Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Сеница Суперлига Сеница 2:0 Ружомберок Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3:0
|5
|5
|0
|0
|16 - 1
|15
|2.
|Жилина
|3:0
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|3.
|Спартак Трнава
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|4.
|Тренчин
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|5.
|Злате Моравце
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|6.
|ДАК
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|7.
|Середь
|0:3
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|8.
|Ружомберок
|2:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Погронье
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Сеница
|2:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Земплин
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Нитра
|0:3
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
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