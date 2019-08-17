Словакия: Суперлига 2019-2020

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Сеница
2:2
Второй тайм: 85'

Стадион:
Ружомберок
0'
1:0
19' Гол
Frank Castaneda
29' Желтая карточка
Ivan Krajcirik
2:0
31' Пенальти
Frank Castaneda
40' Желтая карточка
Такач Далибор
2:1
45' Пенальти
Твардзик Филип
45' Желтая карточка
Кесе Кристи
49' Желтая карточка
Крч Якуб
59' Желтая карточка
Roberto Dias
2:2
65' Гол
Ondrej Novotny
75' Желтая карточка
Denis Baumgartner
85'

Ход матча

19'
Frank Castaneda
1:0
29'
 
Ivan Krajcirik
31'
Frank Castaneda
2:0
40'
 
Такач Далибор
45'
2:1
Твардзик Филип
45'
 
Кесе Кристи
49'
Крч Якуб
 
59'
Roberto Dias
 
65'
2:2
Ondrej Novotny
75'
Denis Baumgartner
 

Предыдущие игры

Сеница Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Земплин 3:0 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Середь 2:1 Сеница Сеница 3:1 Тренчин
Железярне Подбрезова 1:0 Сеница Сеница 3:1 Злате Моравце Нитра 2:3 Сеница Сеница 2:0 Спартак Трнава Сеница 4:0 Тренчин Спартак Трнава 0:1 Сеница Сеница 0:0 Спартак Трнава Сеница 4:1 Нитра Тренчин 2:3 Сеница Спартак Трнава 1:0 Сеница Сеница 0:0 Железярне Подбрезова Злате Моравце 3:2 Сеница Сеница 5:1 Нитра Сеница 1:2 Слован Братислава ДАК 1:0 Сеница Сеница 0:1 Жилина
Ружомберок Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра
Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце

Последние игры между собой

Сеница: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига
Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Сеница Суперлига Ружомберок 3:1 Сеница Суперлига Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Сеница Суперлига Сеница 2:0 Ружомберок Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3:0 5 5 0 0 16 - 1 15
2. Жилина 3:0 5 5 0 0 15 - 5 15
3. Спартак Трнава 5 2 1 2 9 - 8 7
4. Тренчин 5 2 1 2 7 - 8 7
5. Злате Моравце 0:0 5 2 1 2 3 - 6 7
6. ДАК 4 2 0 2 9 - 7 6
7. Середь 0:3 5 2 0 3 7 - 10 6
8. Ружомберок 2:2 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Погронье 0:0 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Сеница 2:2 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Земплин 4 1 0 3 3 - 7 3
12. Нитра 0:3 5 1 0 4 3 - 9 3
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    75'
    Denis Baumgartner получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Ondrej Novotny бьет в цель!
  • Желтая карточка
    59'
    Roberto Dias получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Крч Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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