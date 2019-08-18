Словакия: Суперлига 2019-2020
0:1
8' ГолIssa Modibo Sidibe
47' Желтая карточкаLazaros Rota
1:1
75' ГолAbdulrahman Taiwo
Ход матча
8'
47'
75'
Предыдущие игры
ДАК Последние 20 матчей: +9 =3 -8Тренчин 2:1 ДАК Середь 3:1 ДАК Атромитос 3:2 ДАК ДАК 5:1 Погронье
Земплин Последние 20 матчей: +5 =5 -10Земплин 3:0 Сеница Злате Моравце 1:0 Земплин Слован Братислава 3:0 Земплин Земплин 0:3 Жилина
ДАК 5:0 Земплин Земплин 3:3 Слован Братислава Земплин 0:3 Ружомберок Середь 2:2 Земплин Земплин 2:1 Жилина Земплин 0:2 ДАК Земплин 0:2 Жилина Ружомберок 1:0 Земплин Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра
Последние игры между собой
ДАК: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|5
|0
|0
|17 - 1
|15
|2.
|Жилина
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|3.
|ДАК
|1:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|4.
|Спартак Трнава
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|Тренчин
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|Злате Моравце
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|7.
|Середь
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|8.
|Ружомберок
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Погронье
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Земплин
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|Сеница
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|12.
|Нитра
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
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