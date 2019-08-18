Словакия: Суперлига 2019-2020

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ДАК
1:1
Второй тайм: 90'

Стадион:
Земплин
0'
0:1
8' Гол
Issa Modibo Sidibe
47' Желтая карточка
Lazaros Rota
1:1
75' Гол
Abdulrahman Taiwo
90'

Ход матча

8'
0:1
Issa Modibo Sidibe
(Жофчак Игор)
47'
 
Lazaros Rota
75'
Abdulrahman Taiwo
(Kristian Kostrna)
1:1

Предыдущие игры

ДАК Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Тренчин 2:1 ДАК Середь 3:1 ДАК Атромитос 3:2 ДАК ДАК 5:1 Погронье
ДАК 1:2 Атромитос Злате Моравце 1:2 ДАК Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Ахмат 5:1 ДАК ДАК 5:0 Земплин Ружомберок 1:0 ДАК ДАК 3:4 Середь Жилина 1:2 ДАК ДАК 1:0 Слован Братислава Земплин 0:2 ДАК Середь 0:5 ДАК ДАК 1:0 Жилина Слован Братислава 3:1 ДАК ДАК 1:1 Ружомберок Злате Моравце 1:2 ДАК
Земплин Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Земплин 3:0 Сеница Злате Моравце 1:0 Земплин Слован Братислава 3:0 Земплин Земплин 0:3 Жилина
ДАК 5:0 Земплин Земплин 3:3 Слован Братислава Земплин 0:3 Ружомберок Середь 2:2 Земплин Земплин 2:1 Жилина Земплин 0:2 ДАК Земплин 0:2 Жилина Ружомберок 1:0 Земплин Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра

Последние игры между собой

ДАК: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
ДАК 5:0 Земплин Суперлига Земплин 0:2 ДАК Суперлига Земплин 2:1 ДАК Суперлига ДАК 4:1 Земплин Суперлига
ДАК 2:0 Земплин Суперлига Земплин 1:2 ДАК Суперлига Земплин 1:2 ДАК Суперлига ДАК 2:1 Земплин Суперлига Земплин 1:0 ДАК Суперлига Земплин 1:1 ДАК Суперлига ДАК 3:1 Земплин Суперлига Земплин 0:3 ДАК Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 5 0 0 17 - 1 15
2. Жилина 5 5 0 0 15 - 5 15
3. ДАК 1:1 5 2 1 2 10 - 8 7
4. Спартак Трнава 5 2 1 2 9 - 8 7
5. Тренчин 5 2 1 2 7 - 8 7
6. Злате Моравце 5 2 1 2 3 - 6 7
7. Середь 5 2 0 3 7 - 11 6
8. Ружомберок 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Погронье 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Земплин 1:1 5 1 1 3 4 - 8 4
11. Сеница 5 1 1 3 6 - 11 4
12. Нитра 5 1 0 4 3 - 9 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    75'
    Г О О О О Л - Abdulrahman Taiwo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    47'
    Lazaros Rota получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MOL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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