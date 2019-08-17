Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Амьен
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Лилль
0'
39' Красная карточка
Сумаре Бубакари
40'
1
Гартнер
Регис
13
Жалле
Кристоф
2
Гуано
Принс-Десир
12
Дибасси
Бакай
14
Алеесами
Хайтам
6
Монкондю
Томас
17
Блен
Алексис
7
Годдос
Саман
10
Какута
Гаэль
19
Аколо
Чадрак
9
Гирасси
Серу
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
2
Джало
Тьягу
29
Брадариц
Домагой
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
12
Язиджи
Юсуф
10
Иконе
Джонатан
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
Амьен
4-2-3-1
Лилль
4-2-3-1

Ход матча

39'
 
Сумаре Бубакари

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен
Валансьен 1:0 Амьен Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним Реймс 2:2 Амьен Амьен 1:0 Ницца Марсель 2:0 Амьен
Лилль Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль
Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс Лилль 2:1 Дюнкерк Ренн 3:1 Лилль Лилль 5:0 Анже Лилль 1:0 Бордо Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним Тулуза 0:0 Лилль Лилль 5:1 ПСЖ Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако Сент-Этьен 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон

Последние игры между собой

Амьен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Лилль 2:1 Амьен Лига 1 Амьен 2:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Амьен Лига 1 Амьен 3:0 Лилль Лига 1
Амьен 0:1 Лилль Кубок Амьен 1:3 Лилль Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Ницца 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Метц 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лилль 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ПСЖ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ренн 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сент-Этьен 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Монпелье 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Анже 2 1 0 1 3 - 7 3
11. Тулуза 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Страсбург 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Брест 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Нант 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Дижон 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Амьен 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Бордо 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Монако 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Ним 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 41'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 40'
    Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Сумаре Бубакари удален за серьёзный фол
  • Травма, повреждение
    39'
    Какута Гаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    38'
    Сумаре Бубакари из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой справа.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 34'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 34'
    Иконе Джонатан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 32'
    Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Брадариц Домагой из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Лилль контролирует мяч.
  • 31'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Аколо Чадрак бьет издали, но Меньян Майк ловит мяч в руки
  • 29'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 28'
    Лилль контролирует мяч.
  • Офсайд
    27'
    Осимхен Виктор из команды Лилль в офсайде
  • 27'
    Брадариц Домагой из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 26'
    Какута Гаэль из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 25'
    Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках
  • 25'
    Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Осимхен Виктор
  • Офсайд
    21'
    Бамба Джонатан из команды Лилль в офсайде
  • 21'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Гирасси Серу из команды Амьен забрасывает мяч в штрафную.
  • 20'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 20'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 19'
    Пространство открывается для Аколо Чадрак, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 19'
    Годдос Саман из команды Амьен делает пас партнеру.
  • 19'
    Какута Гаэль из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 18'
    Амьен контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 18'
    Иконе Джонатан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 17'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Иконе Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Лилль начинает контратаку
  • 17'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 16'
    Пространство открывается для Иконе Джонатан, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 16'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 15'
    Амьен контролирует мяч.
  • 15'
    Амьен контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 14'
    Годдос Саман нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Какута Гаэль из команды Амьен делает пас партнеру.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 14'
    Годдос Саман пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 13'
    Гирасси Серу из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 12'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 12'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Амьен контролирует мяч.
  • Офсайд
    10'
    Брадариц Домагой из команды Лилль в офсайде
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 9'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Амьен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
  • 9'
    Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Какута Гаэль из команды Амьен пасует в штрафную, но Меньян Майк выходит и ловит мяч.
  • 8'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Какута Гаэль и Аколо Чадрак из команды Амьен.
  • 8'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках
  • 5'
    Алеесами Хайтам из команды Амьен забрасывает мяч в штрафную.
  • 5'
    Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Блен Алексис из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Брадариц Домагой из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Алеесами Хайтам из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    1'
    Назначен штрафной. Пострадал Блен Алексис, его свалил Сумаре Бубакари.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 0:0 Лилль
Амьен
3.8% (6)
Ничья
22.5% (36)
Лилль
73.8% (118)
1:2 Лилль
42.5% (68)
0:1 Лилль
20% (32)
1:1 Ничья
16.9% (27)
0:2 Лилль
4.4% (7)
0:0 Ничья
3.8% (6)
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