Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Де ла Ликорн
Лилль
39' Красная карточкаСумаре Бубакари
17
Блен
Алексис
10
Какута
Гаэль
19
Аколо
Чадрак
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
12
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
20 Тьоте ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Талаль МехдиНападающий
-
15 Конате МуссаНападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 РейнилдуЗащитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
20 Тьяго МаияПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
39'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +5 =9 -6Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен
Лилль Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль
Последние игры между собой
Амьен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Ницца
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Метц
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лилль
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сент-Этьен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Монпелье
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Страсбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Брест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Нант
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Дижон
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Амьен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Бордо
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Монако
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Ним
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Амьен
3.8% (6)
Ничья
22.5% (36)
Лилль
73.8% (118)
1:2 Лилль
42.5% (68)
0:1 Лилль
20% (32)
1:1 Ничья
16.9% (27)
0:2 Лилль
4.4% (7)
0:0 Ничья
3.8% (6)
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