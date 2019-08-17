Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

41' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Лилль

40' Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Матч возобновлен

40' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

39' Какута Гаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

34' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Амьен

34' Иконе Джонатан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

32' Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

30' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Амьен

26' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Лилль

25' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

23' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

20' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Лилль

19' Пространство открывается для Аколо Чадрак , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

18' Удар от ворот произведет Амьен

18' Иконе Джонатан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

17' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Амьен

16' Пространство открывается для Иконе Джонатан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

16' Лилль имеет хороший шанс забить.

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

14' Удар от ворот произведет Лилль

14' Годдос Саман пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

13' Гирасси Серу из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

12' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

9' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

5' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

5' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лилль начинает с центра поля