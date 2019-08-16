Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

94' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

94' Лион заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Баокен Стефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

87' Аит-Нури Раян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Капелле Пьеррик наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

83' Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках

83' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Баокен Стефан из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

81' Удар от ворот произведет Анже

81' Пространство открывается для Терье Мартен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

80' Удар от ворот произведет Лион

80' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

79' Баокен Стефан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

79' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Лион

78' Пространство открывается для Капелле Пьеррик , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

78' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

75' Хорошая попытка от Терье Мартен , был неплохой удар, но вратарь спас

72' Г О О О О Л - Лукас Жан изменил счет на табло!

72' Хорошие скиллы дриблинга показывает Депай Мемфис , обходя своих соперников

70' Капелле Пьеррик тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

70' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

65' Павлович Матео ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

65' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

64' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках

63' Ауа Уссем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Матч возобновлен

61' Аит-Нури Раян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Траоре Бертран совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

60' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Хорошая попытка от Траоре Бертран , был неплохой удар, но вратарь спас

58' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

52' Мангани Томас из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лион будет все-таки засчитан.

48' Г О О О О Л - Депай Мемфис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля