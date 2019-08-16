Франция: Лига 1 2019-2020
Лион
6:0
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Анже
1:0
11' ГолАуа Уссем
2:0
36' ГолДембеле Мусса I
3:0
42' ГолДепай Мемфис
4:0
48' ГолДепай Мемфис
61' Желтая карточкаТраоре Бертран
5:0
65' ГолДембеле Мусса I
70' Желтая карточкаКапелле Пьеррик
6:0
72' ГолЛукас Жан
90' Желтая карточкаБаокен Стефан
14
Дюбуа
Лео
28
Коне
Юссуф
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
11
Депай
Мемфис
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Коне ЮссуфЗащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тете КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Силвиньо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
1:0
36'
2:0
42'
3:0
48'
4:0
61'
65'
5:0
70'
70'
72'
6:0
90'
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
9 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +10 =2 -8Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион
Анже Последние 20 матчей: +6 =9 -5Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже
Последние игры между собой
Лион: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ницца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сент-Этьен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|3
|9.
|Метц
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Страсбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Брест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Дижон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Амьен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Монпелье
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бордо
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ним
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Лион
98.1% (158)
Ничья
1.2% (2)
Анже
0.6% (1)
2:0 Лион
41% (66)
2:1 Лион
29.2% (47)
3:1 Лион
11.8% (19)
1:0 Лион
7.5% (12)
3:0 Лион
3.1% (5)
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