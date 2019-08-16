Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Лион
6:0
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
1:0
11' Гол
Ауа Уссем
2:0
36' Гол
Дембеле Мусса I
3:0
42' Гол
Депай Мемфис
4:0
48' Гол
Депай Мемфис
61' Желтая карточка
Траоре Бертран
5:0
65' Гол
Дембеле Мусса I
70' Желтая карточка
Капелле Пьеррик
6:0
72' Гол
Лукас Жан
90' Желтая карточка
Баокен Стефан
90'+4
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
3
Андерсен
Йоаким
5
Денайер
Джейсон
28
Коне
Юссуф
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
8
Ауа
Уссем
10
Траоре
Бертран
9
Дембеле
Мусса
I
11
Депай
Мемфис
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
4
Павлович
Матео
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
18
Сантамария
Батист
15
Капелле
Пьеррик
6
Пажо
Венсан
5
Мангани
Томас
27
Mathias
Pereira-Lage
7
Алиуи
Рашид
Лион
4-3-3
Анже
4-1-4-1

Ход матча

11'
Ауа Уссем
(Мендес Тьяго)
1:0
36'
Дембеле Мусса I
2:0
42'
Депай Мемфис
(Ауа Уссем)
3:0
48'
Депай Мемфис
(Ауа Уссем)
4:0
54'
 
Нинга Родрике
Пажо Венсан
61'
Траоре Бертран
 
65'
Дембеле Мусса I
5:0
66'
Терье Мартен
Дембеле Мусса I
 
69'
 
Канга Вилфрид
Алиуи Рашид
69'
Лукас Жан
Мендес Тьяго
 
69'
 
Баокен Стефан
Mathias Pereira-Lage
70'
Тете Кенни
Дюбуа Лео
 
70'
 
Капелле Пьеррик
72'
Лукас Жан
(Депай Мемфис)
6:0
90'
 
Баокен Стефан

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион
Лион 3:4 Дженоа Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье Барселона 5:1 Лион Страсбург 2:2 Лион Лион 5:1 Тулуза
Анже Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже
Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье Анже 1:1 Сент-Этьен Лилль 5:0 Анже Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже Анже 2:2 Монако Генгам 1:0 Анже

Последние игры между собой

Лион: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Лион 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Анже Лига 1 Анже 3:3 Лион Лига 1
Анже 1:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:3 Лион Лига 1 Лион 0:2 Анже Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. ПСЖ 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лилль 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ренн 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ницца 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сент-Этьен 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Анже 2 1 0 1 3 - 7 3
9. Метц 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Страсбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Брест 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Дижон 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Амьен 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Монпелье 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Бордо 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Марсель 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ним 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Монако 1 0 0 1 0 - 3 0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 46'
    Пажо Венсан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 44'
    Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках
  • 44'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ауа Уссем сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Депай Мемфис изменил счет на табло!
  • 42'
    Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 42'
    Лион начинает контратаку
  • Офсайд
    42'
    Капелле Пьеррик из команды Анже в офсайде
  • 42'
    Пажо Венсан из команды Анже делает передачу одноклубнику.
  • 42'
    Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Mathias Pereira-Lage из команды Анже подал угловой слева.
  • 41'
    Сантамария Батист наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 41'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 39'
    Лион контролирует мяч.
  • 38'
    Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Mathias Pereira-Lage
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Дембеле Мусса I забивает!
  • 36'
    Тусар Люка из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 35'
    Mathias Pereira-Lage не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 35'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Депай Мемфис из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 33'
    Лион контролирует мяч.
  • 33'
    Mathias Pereira-Lage из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 33'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Mathias Pereira-Lage, обходя своих соперников
  • 32'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Анже контролирует мяч.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 31'
    Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 31'
    Тусар Люка делает длинную передачу вперед
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 30'
    Алиуи Рашид бьет издали, но Лопеш Антони ловит мяч в руки
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Анже контролирует мяч.
  • 29'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Лион контролирует мяч.
  • 27'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Траоре Бертран из команды Лион играет слишком грубо. Аит-Нури Раян оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    25'
    Мангани Томас из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Ауа Уссем заработал фол
  • 25'
    Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Mathias Pereira-Lage из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Лион контролирует мяч.
  • 22'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Анже контролирует мяч.
  • 21'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 21'
    Анже контролирует мяч.
  • 21'
    Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках
  • 21'
    Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Траоре Бертран из команды Лион подал угловой справа.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 20'
    Бютель Людовик отбил мяч на угловой после удара Депай Мемфис из штрафной площади.
  • 20'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Депай Мемфис, обходя своих соперников
  • 19'
    Лион контролирует мяч.
  • 19'
    Лион контролирует мяч.
  • 18'
    Лион контролирует мяч.
  • 17'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Лион контролирует мяч.
  • 17'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Пажо Венсан из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 14'
    Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
  • 14'
    Хороший удар издали нанес Mathias Pereira-Lage, но отличный сейв сделал Лопеш Антони. Угловой.
  • Фол, нарушение
    13'
    Капелле Пьеррик играет рукой
  • 12'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лион будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    12'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 11'
    Мендес Тьяго сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Ауа Уссем из команды Лион переиграл вратаря дальним ударом!
  • 11'
    Лион начинает контратаку
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Mathias Pereira-Lage из команды Анже поставил подножку. Пострадал Дюбуа Лео
  • 9'
    Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Лион контролирует мяч.
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 7'
    Мендес Тьяго из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Угловой
    7'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 6'
    Плохо играет Бютель Людовик - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 6'
    Бютель Людовик ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • Фол, нарушение
    6'
    Андерсен Йоаким играет рукой
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 5'
    Анже контролирует мяч.
  • 5'
    Лион контролирует мяч.
  • 4'
    Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках
  • 4'
    Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Коне Юссуф из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Мендес Тьяго из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 1'
    Дембеле Мусса I из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 6:0 Анже
Лион
98.1% (158)
Ничья
1.2% (2)
Анже
0.6% (1)
2:0 Лион
41% (66)
2:1 Лион
29.2% (47)
3:1 Лион
11.8% (19)
1:0 Лион
7.5% (12)
3:0 Лион
3.1% (5)
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