Франция: Лига 1 2019-2020
Ренн
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Стадион: Роазон Парк
ПСЖ
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +5 =8 -7Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест
ПСЖ Последние 20 матчей: +11 =3 -6ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан
Последние игры между собой
Ренн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
ПСЖ 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 ПСЖ 3:0 Ренн Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Анже
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ницца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сент-Этьен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Метц
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Страсбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Брест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Дижон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Амьен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Монпелье
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бордо
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ним
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Ренн
3.5% (2)
Ничья
5.3% (3)
ПСЖ
91.2% (52)
1:2 ПСЖ
40.4% (23)
1:3 ПСЖ
22.8% (13)
0:2 ПСЖ
17.5% (10)
1:4 ПСЖ
3.5% (2)
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