Франция: Лига 1 2019-2020

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Ренн
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест
Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн Ренн 3:1 Лилль Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн
ПСЖ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан
Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Ренн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
ПСЖ 2:1 Ренн Суперкубок Ренн 2:2 ПСЖ Кубок ПСЖ 4:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 ПСЖ 3:0 Ренн Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Лион 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Анже 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лилль 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ренн 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ницца 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сент-Этьен 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Метц 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Страсбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Брест 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Дижон 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Амьен 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Монпелье 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Бордо 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Марсель 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ним 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Монако 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 18.08.2019, осталось 2 дня 19 часов 30 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ
    Ренн
    3.5% (2)
    Ничья
    5.3% (3)
    ПСЖ
    91.2% (52)
    1:2 ПСЖ
    40.4% (23)
    1:3 ПСЖ
    22.8% (13)
    0:2 ПСЖ
    17.5% (10)
    1:4 ПСЖ
    3.5% (2)
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