Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
0:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Марсель
0:0
31' Не забитый пенальтиБенедетто Дарио
42' Желтая карточкаСансон Морган
48' Желтая карточкаКамара Бубакар
87' Желтая карточкаСтротман Кевин
14
Траоре
Шарль
11
Абейд
Мехди
26
Imran
Louza
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
19
Густаво
Луис
17
Сарр
Буна
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
32 Kader Bamba
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
-
19 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр БунаНападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
31'
0:0
42'
48'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест
Марсель Последние 20 матчей: +10 =2 -8Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель
Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Нант: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Марсель: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Ницца
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Метц
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лилль
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сент-Этьен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Монпелье
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Страсбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Брест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Нант
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Дижон
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Амьен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Бордо
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Монако
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Ним
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Нант
28.9% (46)
Ничья
45.3% (72)
Марсель
25.8% (41)
1:1 Ничья
39% (62)
1:2 Марсель
15.7% (25)
2:1 Нант
15.1% (24)
1:0 Нант
9.4% (15)
0:1 Марсель
5% (8)
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