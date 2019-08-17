Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

94' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Нант имеет хороший шанс забить.

93' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Марсель имеет хороший шанс забить.

92' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Нант имеет хороший шанс забить.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

90' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Имран Луза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Рефери не любит споров - именно за это Стротман Кевин сейчас получил желтую

87' Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

84' Ронжье Валентин из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Мутуссами Самуэль из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

84' Стротман Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Густаво Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

81' Манданда Стив выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

80' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

79' Удар от ворот произведет Марсель

79' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

77' Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Нант имеет хороший шанс забить.

76' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

74' Удар от ворот произведет Нант

73' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Шарль получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Траоре Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Удар от ворот произведет Нант

71' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

70' Матч возобновлен

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Марсель имеет хороший шанс забить.

66' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

65' Альваро Гонсалес из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

65' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

65' Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Нант имеет хороший шанс забить.

62' Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Нант имеет хороший шанс забить.

60' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

60' Удар от ворот произведет Нант

59' Хорошие скиллы дриблинга показывает Амави Жордан , обходя своих соперников

59' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Марсель имеет хороший шанс забить.

59' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Нант

57' Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали

56' Удар от ворот произведет Марсель

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Жиротто Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

55' Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Ронжье Валентин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

53' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Нант

51' Лопес Максим из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

51' Марсель имеет хороший шанс забить.

51' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Нант

50' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

50' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Камара Бубакар получил желтую карточку от судьи

47' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Хорошая попытка от Кулибали Калифа , был неплохой удар, но вратарь спас

47' Густаво Луис ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

46' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля