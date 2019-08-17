Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Нант
0:0
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
0:0
31' Не забитый пенальти
Бенедетто Дарио
42' Желтая карточка
Сансон Морган
48' Желтая карточка
Камара Бубакар
87' Желтая карточка
Стротман Кевин
90'+5
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
4
Паллуа
Николя
20
Жиротто
Андрей
14
Траоре
Шарль
19
Туре
Абдулайе
11
Абейд
Мехди
26
Imran
Louza
28
Ронжье
Валентин
6
Лима
Лукас
7
Кулибали
Калифа
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
4
Камара
Бубакар
3
Альваро
Гонсалес
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
19
Густаво
Луис
8
Сансон
Морган
17
Сарр
Буна
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
Нант
4-2-3-1
Марсель
4-3-3

Ход матча

31'
0:0
Бенедетто Дарио
42'
 
Сансон Морган
48'
 
Камара Бубакар
67'
Мутуссами Самуэль
Абейд Мехди
 
69'
 
Стротман Кевин
Сансон Морган
74'
Kader Bamba
Траоре Шарль
 
77'
 
Радоньич Неманья
Сарр Буна
85'
 
Жермен Валер
Бенедетто Дарио
87'
 
Стротман Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест
Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон Нант 0:1 Страсбург Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант
Марсель Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель
Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Нант: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Марсель: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Марсель 1:2 Нант Лига 1 Нант 3:2 Марсель Лига 1 Нант 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 1:1 Нант Лига 1
Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Нант Лига 1 Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Нант Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Нант Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Ницца 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Метц 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лилль 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ПСЖ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ренн 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сент-Этьен 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Монпелье 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Анже 2 1 0 1 3 - 7 3
11. Тулуза 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Страсбург 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Брест 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Нант 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Дижон 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Амьен 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Бордо 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Монако 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Ним 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 0:0 Марсель
Нант
28.9% (46)
Ничья
45.3% (72)
Марсель
25.8% (41)
1:1 Ничья
39% (62)
1:2 Марсель
15.7% (25)
2:1 Нант
15.1% (24)
1:0 Нант
9.4% (15)
0:1 Марсель
5% (8)
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