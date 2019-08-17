Франция: Лига 1 2019-2020

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Тулуза
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Дижон
0'
29' Желтая карточка
Венкёр Вильям
41'
30
Рейне
Батист
5
Морейра
Стивен
2
Амьен-Аду
Кельвен
19
Диаките
Бафоде
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
21
Венкёр
Вильям
14
Доссеви
Матьё
27
Макенго
Жан-Виктор
7
Градель
Макс-Ален
20
Кулурис
Эфтимос
1
Рунарссон
Рунар
2
Альфонс
Микаэль
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
26
Шафик
Фуад
20
Амальфитано
Ромен
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
29
Жано
Бенжамин
24
Лаутоа
Веслей
11
Тавареш
Жулио
Тулуза
4-2-3-1
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

29'
Венкёр Вильям
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби
Страсбург 3:1 Тулуза Тулуза 1:0 Аяччо Тулуза 0:0 Безье Дижон 2:1 Тулуза Тулуза 2:5 Марсель Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза Тулуза 1:0 Генгам Лион 5:1 Тулуза Тулуза 1:1 Кан
Дижон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон
Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Дижон 1:1 Реймс

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Дижон 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Дижон Лига 1 Тулуза 0:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:1 Тулуза Лига 1
Тулуза 0:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Тулуза Лига 1 Дижон 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Дижон Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Ницца 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Метц 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лилль 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ПСЖ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ренн 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сент-Этьен 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Монпелье 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Анже 2 1 0 1 3 - 7 3
11. Тулуза 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Страсбург 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Брест 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Нант 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Дижон 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Амьен 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Бордо 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Монако 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Ним 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Дижон
Тулуза
79.2% (126)
Ничья
18.9% (30)
Дижон
1.9% (3)
1:0 Тулуза
38.4% (61)
2:1 Тулуза
23.9% (38)
2:0 Тулуза
13.8% (22)
1:1 Ничья
11.9% (19)
0:0 Ничья
3.1% (5)
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