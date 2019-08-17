Франция: Лига 1 2019-2020
29' Желтая карточкаВенкёр Вильям
30
Рейне
Батист
25
Манга
Экеле
26
Шафик
Фуад
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Levi Ntumba
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
29'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =7 -9Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби
Дижон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Ницца
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Метц
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лилль
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сент-Этьен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Монпелье
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Страсбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Брест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Нант
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Дижон
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Амьен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Бордо
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Монако
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Ним
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Тулуза
79.2% (126)
Ничья
18.9% (30)
Дижон
1.9% (3)
1:0 Тулуза
38.4% (61)
2:1 Тулуза
23.9% (38)
2:0 Тулуза
13.8% (22)
1:1 Ничья
11.9% (19)
0:0 Ничья
3.1% (5)
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