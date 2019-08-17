Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

42' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Тулуза

41' Амальфитано Ромен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

40' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

40' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Дижон

40' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

39' Альфонс Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Дижон

38' Макенго Жан-Виктор из команды Тулуза плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

37' Удар от ворот произведет Дижон

37' Макенго Жан-Виктор не смог попасть в створ ударом издали

36' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Ндонг Ибраим из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

35' Хорошо играет на выходе Рунарссон Рунар - мяч в ее руках

35' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Силла Иссиага получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Силла Иссиага на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Хорошо играет на выходе Рунарссон Рунар - мяч в ее руках

30' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

30' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Венкёр Вильям тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

27' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Пространство открывается для Амальфитано Ромен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

20' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

19' Хорошие скиллы дриблинга показывает Доссеви Матьё , обходя своих соперников

19' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Хорошо играет на выходе Рейне Батист - мяч в ее руках

18' Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

15' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

13' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Дижон

11' Хорошо играет на выходе Рейне Батист - мяч в ее руках

11' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

9' Удар от ворот произведет Дижон

8' Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Дижон

5' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

5' Кулибали Сену предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Тулуза

4' Шафик Фуад пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

2' Дижон имеет хороший шанс забить.

2' Удар от ворот произведет Тулуза

1' Шафик Фуад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Доссеви Матьё из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Тулуза начинает с центра поля