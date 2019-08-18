Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Стад Огюст Делон
Страсбург
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
18
Удин
Реми
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
27
Лала
Кенни
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =6 -4Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург
Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург
Последние игры между собой
Реймс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Ницца
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Метц
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Реймс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сент-Этьен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Лилль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Амьен
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|3
|12.
|Страсбург
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Брест
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Нант
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Бордо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Дижон
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Ним
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Монако
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Реймс
60% (93)
Ничья
27.7% (43)
Страсбург
12.3% (19)
2:1 Реймс
32.3% (50)
1:1 Ничья
24.5% (38)
1:0 Реймс
20% (31)
2:0 Реймс
5.2% (8)
1:2 Страсбург
5.2% (8)
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