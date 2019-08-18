Франция: Лига 1 2019-2020

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Реймс
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Страсбург
0' 21'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
13
Камара
Ассан
7
Шавалерин
Ксавье
4
Ромао
Алаиксис
18
Удин
Реми
20
Дингом
Тристан
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
1
Селс
Матц
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
27
Лала
Кенни
18
Сиссоко
Ибраима
8
Мартин
Йонас
17
Беллегард
Жанрикне
3
Н'Дур
Абдалла
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
Реймс
4-2-3-1
Страсбург
3-5-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц
Реймс 1:1 Гент Лилль 1:1 Реймс Реймс 3:1 ПСЖ Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс Реймс 2:2 Амьен Монпелье 2:4 Реймс Реймс 2:0 Ренн
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург
Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург

Последние игры между собой

Реймс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Страсбург 4:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:3 Реймс Товарищеские матчи Реймс 1:1 Страсбург Лига 2
Страсбург 1:2 Реймс Лига 2 Страсбург 3:2 Реймс Лига 2 Реймс 4:1 Страсбург Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Ницца 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Метц 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Реймс 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Тулуза 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сент-Этьен 2 1 1 0 3 - 2 4
7. ПСЖ 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Ренн 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Лилль 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Амьен 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Анже 2 1 0 1 3 - 7 3
12. Страсбург 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Брест 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Нант 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Монпелье 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Бордо 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Дижон 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Ним 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Монако 2 0 0 2 0 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Страсбург
Реймс
60% (93)
Ничья
27.7% (43)
Страсбург
12.3% (19)
2:1 Реймс
32.3% (50)
1:1 Ничья
24.5% (38)
1:0 Реймс
20% (31)
2:0 Реймс
5.2% (8)
1:2 Страсбург
5.2% (8)
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