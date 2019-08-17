Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' Бобишон Антонен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

39' Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Хорошо играет на выходе Клемантия Яннис - мяч в ее руках

37' Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Удар от ворот произведет Ним

35' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

35' Эрей Кристоф получил желтую карточку от судьи

34' Ницца имеет хороший шанс забить.

33' О, нет. Из многообещающей позиции Рипар Рено из команды Ним наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

32' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Кнепе-Ганаго Игнатиус получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Кнепе-Ганаго Игнатиус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Ницца имеет хороший шанс забить.

27' Матч возобновлен

26' Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Валь Тео получил желтую карточку от судьи

25' Удар от ворот произведет Ним

25' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

23' Сакко Ихсан разрезает оборону соперника отличным пасом

23' Ницца имеет хороший шанс забить.

23' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ницца нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

21' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Сакко Ихсан из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

20' Ницца имеет хороший шанс забить.

20' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

20' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Кнепе-Ганаго Игнатиус классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

16' Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

14' Удар от ворот произведет Ницца

13' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Ницца

12' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Колин Расин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

10' Г О О О О Л - Сиприен Вилан из команды Ницца забивает с точки!

10' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

7' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Ним

5' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

4' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Валь Тео из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ним начинает с центра поля