Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ним
0:2
Первый тайм: 41'

Стадион:
Ницца
0'
0:1
10' Пенальти
Сиприен Вилан
11' Желтая карточка
Колин Расин
0:2
16' Гол
Кнепе-Ганаго Игнатиус
26' Желтая карточка
Валь Тео
35' Желтая карточка
Эрей Кристоф
41'
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
4
Мартинеc
Пабло
26
Мигель
Флориан
10
Ферхат
Зинедин
8
Вальдивия
Пьеррик
14
Бобишон
Антонен
18
Валь
Тео
17
Дульевич
Харис
20
Рипар
Рено
16
Клемантия
Яннис
15
Бюрнер
Патрик
29
Эрей
Кристоф
4
Данте
Бонфим
12
Колин
Расин
8
Лис-Мелу
Пьерр
25
Сиприен
Вилан
5
Тамез
Адриен
22
Лусамба
Арно
18
Сакко
Ихсан
14
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
Ним
4-5-1
Ницца
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Сиприен Вилан
11'
 
Колин Расин
16'
0:2
Кнепе-Ганаго Игнатиус
(Сиприен Вилан)
26'
Валь Тео
 
35'
 
Эрей Кристоф

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо
Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург Амьен 2:1 Ним ПСЖ 3:0 Ним Ним 2:0 Дижон
Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца
Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун Ницца 3:2 ПСВ Ницца 2:0 Монако Сент-Этьен 3:0 Ницца Ницца 1:1 Нант ПСЖ 1:1 Ницца Ницца 3:0 Генгам Ницца 0:1 Кан Ренн 0:0 Ницца Ницца 1:0 Монпелье Дижон 0:1 Ницца Ницца 1:1 Тулуза Марсель 1:0 Ницца Ницца 1:0 Страсбург

Последние игры между собой

Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ницца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ницца 2:0 Ним Лига 1 Ним 0:1 Ницца Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Ницца 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Метц 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лилль 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ПСЖ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ренн 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сент-Этьен 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Монпелье 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Анже 2 1 0 1 3 - 7 3
11. Тулуза 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Страсбург 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Брест 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Нант 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Дижон 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Амьен 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Бордо 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Монако 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Ним 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 41'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Травма, повреждение
    41'
    Бобишон Антонен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 40'
    Бобишон Антонен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Бобишон Антонен из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • 39'
    Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой слева.
  • 39'
    Бобишон Антонен из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 39'
    Дульевич Харис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Ницца контролирует мяч.
  • 38'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 37'
    Хорошо играет на выходе Клемантия Яннис - мяч в ее руках
  • 37'
    Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бобишон Антонен
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ним
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Вальдивия Пьеррик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Лусамба Арно
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • Желтая карточка
    35'
    Эрей Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    Эрей Кристоф из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Рипар Рено пострадал.
  • 34'
    Ним начинает контратаку
  • 34'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    34'
    Ферхат Зинедин наказан за толчок Колин Расин
  • Офсайд
    33'
    Рипар Рено из команды Ним в офсайде
  • 33'
    Валь Тео из команды Ним делает передачу одноклубнику.
  • 33'
    Дульевич Харис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    О, нет. Из многообещающей позиции Рипар Рено из команды Ним наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 32'
    Бобишон Антонен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    31'
    Кнепе-Ганаго Игнатиус возвращается на поле.
  • 31'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кнепе-Ганаго Игнатиус получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    30'
    Кнепе-Ганаго Игнатиус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Ним пытается что-то создать.
  • 28'
    Тамез Адриен из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 28'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    26'
    Валь Тео получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    26'
    Валь Тео из команды Ним опасно и грубо сыграл. Тамез Адриен пострадал.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Сиприен Вилан из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Ферхат Зинедин пострадал.
  • 24'
    Бернардони Поль спасла ворота! Лис-Мелу Пьерр была в голевой позиции, но Бернардони Поль сделала отличный сейв
  • 23'
    Сакко Ихсан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 23'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Ним контролирует мяч.
  • 22'
    Тамез Адриен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Ницца нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 21'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
  • 20'
    Сакко Ихсан из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 20'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 20'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Валь Тео из команды Ним опасно и грубо сыграл. Лусамба Арно пострадал.
  • Офсайд
    18'
    Ферхат Зинедин из команды Ним в офсайде
  • 17'
    Ним пытается что-то создать.
  • 16'
    Сиприен Вилан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Кнепе-Ганаго Игнатиус классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 16'
    Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Кнепе-Ганаго Игнатиус
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Валь Тео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
  • 14'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 14'
    Ним пытается что-то создать.
  • 13'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Дульевич Харис играет рукой
  • 13'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 12'
    Дульевич Харис из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 12'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    11'
    Колин Расин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    11'
    Колин Расин из команды Ницца играет слишком грубо. Ферхат Зинедин оказался на газоне.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Сиприен Вилан из команды Ницца забивает с точки!
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • Фол, нарушение
    9'
    ПЕНАЛЬТИ! - Бриансон Антони играет рукой в штрафной! Бриансон Антони вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 8'
    Тамез Адриен из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Ницца контролирует мяч.
  • 7'
    Ним пытается что-то создать.
  • 7'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 5'
    Бюрнер Патрик из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 4'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ницца контролирует мяч.
  • 3'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Валь Тео из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 2'
    Мигель Флориан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Вальдивия Пьеррик бьет издали, но Клемантия Яннис ловит мяч в руки
  • 2'
    Ним пытается что-то создать.
  • 1'
    Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 0:2 Ницца
Ним
23.3% (37)
Ничья
45.3% (72)
Ницца
31.4% (50)
1:1 Ничья
38.4% (61)
1:2 Ницца
16.4% (26)
1:0 Ним
12.6% (20)
0:1 Ницца
9.4% (15)
2:1 Ним
7.5% (12)
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