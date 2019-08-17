Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
0:2
Первый тайм: 41'
Стадион: Дес Костьерес
Ницца
0:1
10' ПенальтиСиприен Вилан
11' Желтая карточкаКолин Расин
0:2
16' ГолКнепе-Ганаго Игнатиус
26' Желтая карточкаВаль Тео
35' Желтая карточкаЭрей Кристоф
18
Валь
Тео
20
Рипар
Рено
29
Эрей
Кристоф
12
Колин
Расин
22
Лусамба
Арно
18
Сакко
Ихсан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пакье ГаэтанПолузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
-
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
12 Колин РасинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лусамба АрноНападающий
-
18 Сакко ИхсанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Сиссе ИбраимЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
0:1
11'
16'
26'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +8 =4 -8ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо
Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца
Последние игры между собой
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ницца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Ницца
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Метц
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лилль
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сент-Этьен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Монпелье
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Страсбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Брест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Нант
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Дижон
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Амьен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Бордо
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Монако
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Ним
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Ним
23.3% (37)
Ничья
45.3% (72)
Ницца
31.4% (50)
1:1 Ничья
38.4% (61)
1:2 Ницца
16.4% (26)
1:0 Ним
12.6% (20)
0:1 Ницца
9.4% (15)
2:1 Ним
7.5% (12)
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