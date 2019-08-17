Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
0:1
24' Гол
 43'
1
Кастро
Брам
2
Jules
van
Cleemput
23
Пейре
Тибо
5
Свинкелс
Арьян
3
Бейкер
Лукас
8
Кайя
Онур
22
Коррин
Александр
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
9
William
Togui
10
Де
Камарго
Игор
40
Бадиашиле
Лоик
41
Бьянкон
Жулиан
5
Уэда
Наомиси
22
Дибала
Кауадио
3
Серрано
Жульен
19
Н'Гессан
Куаме
8
Петерс
Стеф
21
Омеонга
Стефан
17
Мбула
Хорди
9
Саади
Идрисс
7
Азар
Килиан
Мехелен
4-4-2
Серкль Брюгге
4-3-3

Ход матча

24'
0:1

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен
Херенвен 2:2 Мехелен Ваалвейк 3:1 Мехелен АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Тюбизе 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 АХ Лёвен Мехелен 3:0 Вестерло Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Серкль Брюгге Локерен 3:1 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Серкль Брюгге 1:2 Мехелен Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:3 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Мехелен Товарищеские матчи
Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Мехелен Лига Жюпиле
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 1 0 11 - 1 10
2. Мускрон-Перювельз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Мехелен 0:1 4 2 1 1 5 - 2 7
4. Кортрейк 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Ройал Антверпен 3 2 0 1 9 - 4 6
6. Стандард 3 2 0 1 7 - 2 6
7. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Шарлеруа 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Гент 3 1 1 1 8 - 4 4
10. Генк 0:0 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Зульте-Варегем 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Сент-Трюйден 3 1 0 2 2 - 8 3
13. Серкль Брюгге 1:0 4 1 0 3 3 - 8 3
14. Андерлехт 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Васланд-Беверен 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
16. Эйпен 4 0 2 2 3 - 11 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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