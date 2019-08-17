Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Серкль Брюгге
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
17
Мбула
Хорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Лемуан ЛоранЗащитник
-
99 Бато ШелдонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
Ход матча
24'
0:1
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +10 =7 -3Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен
Херенвен 2:2 Мехелен Ваалвейк 3:1 Мехелен АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Тюбизе 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 АХ Лёвен Мехелен 3:0 Вестерло Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =4 -14Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Серкль Брюгге Локерен 3:1 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Мускрон-Перювельз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Мехелен
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|4.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Ройал Антверпен
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|6.
|Стандард
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|8 - 4
|4
|10.
|Генк
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Сент-Трюйден
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|13.
|Серкль Брюгге
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Андерлехт
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Васланд-Беверен
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|Эйпен
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
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