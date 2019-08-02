Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
Позже
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Монако
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +9 =7 -4Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц
Монако Последние 20 матчей: +6 =5 -9Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако
Последние игры между собой
Метц: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Анже
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ницца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сент-Этьен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Метц
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Страсбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Брест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Дижон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Амьен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Монпелье
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бордо
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ним
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Метц
14.8% (8)
Ничья
25.9% (14)
Монако
59.3% (32)
1:2 Монако
35.2% (19)
1:1 Ничья
22.2% (12)
0:1 Монако
13% (7)
1:0 Метц
7.4% (4)
2:1 Метц
5.6% (3)
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