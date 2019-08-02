Франция: Лига 1 2019-2020

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Метц
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц
Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа Метц 1:0 Динамо-Брест Нанси 1:0 Метц Метц 3:0 Валансьен Ред Стар 1:2 Метц Метц 1:1 Гренобль Газелек Аяччо 0:2 Метц Метц 2:1 Шатору Осер 0:0 Метц Метц 2:1 Лорьян Ньор 0:3 Метц Метц 1:1 Сошо Гавр 2:2 Метц
Монако Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако
Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако Монако 2:0 Амьен Ним 1:0 Монако Монако 2:3 Сент-Этьен Ренн 2:2 Монако ПСЖ 3:1 Монако Монако 0:0 Реймс Генгам 1:1 Монако Монако 0:1 Кан Лилль 0:1 Монако Монако 1:1 Бордо

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Монако 1:3 Метц Кубок Монако 3:1 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1 Монако 5:0 Метц Лига 1
Метц 0:7 Монако Лига 1 Монако 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1 Метц 0:2 Монако Лига 2 Монако 0:2 Метц Лига 2 Метц 1:4 Монако Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Лион 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Анже 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лилль 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ренн 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ницца 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сент-Этьен 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Метц 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Страсбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Брест 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Дижон 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Амьен 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Монпелье 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Бордо 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Марсель 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ним 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Монако 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Метц - Монако

    До начала игры, которая состоится 17.08.2019, осталось 2 дня 19 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Метц - Монако
    Метц
    14.8% (8)
    Ничья
    25.9% (14)
    Монако
    59.3% (32)
    1:2 Монако
    35.2% (19)
    1:1 Ничья
    22.2% (12)
    0:1 Монако
    13% (7)
    1:0 Метц
    7.4% (4)
    2:1 Метц
    5.6% (3)
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