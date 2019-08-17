Франция: Лига 1 2019-2020
Бордо
0:1
Первый тайм: 42'
Стадион: Матмю Атлантик
Монпелье
0:1
22' ГолДелор Анди
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
23
Бенито
Лорис
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Сабали ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
23 Бенито ЛорисПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +3 =3 -14Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье
Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже Бордо 1:2 Монпелье Монпелье 2:4 Реймс
Последние игры между собой
Бордо: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Бордо Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Монпелье Лига 1 Бордо 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Монпелье 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Монпелье Лига 1 Бордо 4:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Кубок лиги Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 Бордо Товарищеские матчи Бордо 2:0 Монпелье Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Ницца
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Метц
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лилль
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сент-Этьен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Монпелье
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Страсбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Брест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Нант
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Дижон
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Амьен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Бордо
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Монако
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Ним
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Бордо
54.4% (86)
Ничья
35.4% (56)
Монпелье
10.1% (16)
1:1 Ничья
31.6% (50)
2:1 Бордо
24.7% (39)
1:0 Бордо
15.2% (24)
2:0 Бордо
8.9% (14)
1:2 Монпелье
5.7% (9)
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