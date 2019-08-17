Франция: Лига 1 2019-2020

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Бордо
0:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
22' Гол
Делор Анди
42'
1
Костил
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
20
Сабали
Юссуф
5
Отавио
Пассос
26
Башич
Тома
23
Бенито
Лорис
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
12
Де
Превиль
Николя
1
Рульи
Херонимо
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
14
Ле
Таллек
Дамьен
26
Ристич
Михайло
8
Ойонго
Амбруаз
12
Ферри
Жордан
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
Бордо
3-4-3
Монпелье
3-4-1-2

Ход матча

22'
0:1
Делор Анди
(Лаборд Гаэтан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо
Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо Бордо 1:2 Монпелье Нант 1:0 Бордо
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье
Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже Бордо 1:2 Монпелье Монпелье 2:4 Реймс

Последние игры между собой

Бордо: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Монпелье 1:2 Бордо Товарищеские матчи Бордо 1:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:3 Бордо Лига 1
Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Бордо Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Монпелье Лига 1 Бордо 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Монпелье 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Монпелье Лига 1 Бордо 4:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Кубок лиги Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 Бордо Товарищеские матчи Бордо 2:0 Монпелье Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Ницца 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Метц 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лилль 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ПСЖ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ренн 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сент-Этьен 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Монпелье 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Анже 2 1 0 1 3 - 7 3
11. Тулуза 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Страсбург 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Брест 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Нант 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Дижон 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Амьен 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Бордо 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Монако 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Ним 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 0:1 Монпелье
Бордо
54.4% (86)
Ничья
35.4% (56)
Монпелье
10.1% (16)
1:1 Ничья
31.6% (50)
2:1 Бордо
24.7% (39)
1:0 Бордо
15.2% (24)
2:0 Бордо
8.9% (14)
1:2 Монпелье
5.7% (9)
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