Голландия: Эредивизие 2019-2020
Эммен
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: De Oude Meerdijk
Херенвен
1:0
4' ГолЛаурсен Николай
23
Бейл
Гленн
20
Чакон
Майкл
25
Ариас
Яфар
18
Ботман
Свен
13
Брюин
Джорди
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Пейн ДесевиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тарашай ШаниНападающий
-
30 Бос ХенкНападающий
-
-
-
27 Leon Sopic
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ботман СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Брюин ДжордиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Rami Hajal
-
-
-
32 Jan Ras
-
Главный тренер: Johnny Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен
Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эммен 1:1 Хераклес
Херенвен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Херенвен 1:1 Фейеноорд Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Санкт-Паули
Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам Херенвен 5:4 Меппен Де Грифьоэн 0:10 Херенвен Буйтенпост 1:14 Херенвен Утрехт 3:1 Херенвен Херенвен 2:1 НАК Бреда Херенвен 3:0 Эммен Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Хераклес 2:1 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген Эммен 2:0 Херенвен Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:0 Эксельсиор Херенвен 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 2:3 Херенвен
Последние игры между собой
Эммен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Херенвен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|2.
|Витесс
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Спарта Роттердам
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|6.
|ПСВ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Херенвен
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|9.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|ВВВ-Венло
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Эммен
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|13.
|Фейеноорд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Ваалвейк
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|АДО Ден Хааг
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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