Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Эммен
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Херенвен
0'
1:0
4' Гол
Лаурсен Николай
29'
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
3
Веендорп
Кезиа
4
Баккер
Ник
28
Бюрнет
Лоренцо
20
Чакон
Майкл
21
Угриниц
Филип
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
25
Ариас
Яфар
9
Коларж
Марко
1
Хан
Уорнер
2
Флоранюс
Шерел
14
Дрешевич
Ибрахим
18
Ботман
Свен
5
Вауденберг
Лукас
21
Конголо
Родни
8
Эджук
Чидера
6
Файк
Хишам
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Одгор
Йенс
13
Брюин
Джорди
Эммен
4-2-3-1
Херенвен
4-3-3

Ход матча

4'
Лаурсен Николай
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен
Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эммен 1:1 Хераклес
Херенвен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Херенвен 1:1 Фейеноорд Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Санкт-Паули
Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам Херенвен 5:4 Меппен Де Грифьоэн 0:10 Херенвен Буйтенпост 1:14 Херенвен Утрехт 3:1 Херенвен Херенвен 2:1 НАК Бреда Херенвен 3:0 Эммен Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Хераклес 2:1 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген Эммен 2:0 Херенвен Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:0 Эксельсиор Херенвен 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 2:3 Херенвен

Последние игры между собой

Эммен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Херенвен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Херенвен 3:0 Эммен Товарищеские матчи Эммен 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Эммен Эредивизие Херенвен 5:1 Эммен Товарищеские матчи
Эммен 1:3 Херенвен Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
2. Витесс 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Спарта Роттердам 3 2 1 0 8 - 4 7
4. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Утрехт 2 2 0 0 7 - 3 6
6. ПСВ 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Твенте 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Херенвен 0:1 3 1 1 1 5 - 2 4
9. Виллем II 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
11. ВВВ-Венло 3 1 0 2 5 - 9 3
12. Эммен 1:0 3 1 0 2 1 - 6 3
13. Фейеноорд 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Фортуна Ситтард 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Хераклес 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Ваалвейк 2 0 0 2 1 - 5 0
17. АДО Ден Хааг 3 0 0 3 4 - 9 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 2 - 9 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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